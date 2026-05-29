Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5391,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,48 млрд руб.
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Финансовый рынок: нужна ли единая платформа для обмена данными
Банк России подвел итоги обсуждения доклада о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и получил обратную связь от 112 участников рынка. 77% из них выступают за создание в России единой отраслевой платформы для обмена...
 
Аналитики опровергли наличие "голландской болезни" у экономики РФ
Сильная нацвалюта одновременно работает в двух направлениях: сдерживает инфляцию, но усиливает давление на экспортеров, промышленность и бюджет, снижая рублевую выручку сырьевых компаний. На этом фоне в РФ заговорили о "голландской болезни"...
 
29 мая 2026 года 09:07

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5391,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,48 млрд руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 мая составили по Российской Федерации 5391,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5239,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5197 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4989,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 мая составили 3534,48 млрд руб. против 3641,77911 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
29 мая 2026 года 16:07
Снижение ВВП Канады в 1-м квартале замедлилось до 0,1% после падения на 1% кварталом ранее
ВП Канады в первом квартале 2026 году снизился на 0,1% в поквартальном выражении, сообщило статуправление страны. В предыдущем квартале спад составил 1%. Таким образом, ВВП снижается два квартала подряд, что соответствует общепринятому определению рецессии.

Аналитики,...    читать дальше
29 мая 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 29 мая Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,22/77,41 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,22/77,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...
29 мая 2026 года 15:56
Рост ВВП Бразилии в 1-м квартале ускорился до 1,1%
Экономика Бразилии в первом квартале 2026 года выросла на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического агентства IBGE.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 1%.

В четвертом...
29 мая 2026 года 15:47
Казахстан в качестве председателя ЕАЭС будет всемерно содействовать развитию экономического потенциала организации
Казахстан в качестве председателя в органах ЕАЭС будет всемерно содействовать развитию экономического потенциала организации, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан в рамках своего председательства в органах ЕАЭС намерен и далее всемерно...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:39
Глава ЦБ Италии видит аргументы в пользу повышения процентных ставок в еврозоне
Глава Центробанка Италии, член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта видит аргументы в пользу повышения процентных ставок в еврозоне.

Затяжной характер военного конфликта на Ближнем Востоке, рост инфляционных ожиданий, сокращение запасов...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:31
Акционеры "Соллерса" утвердили выплату дивидендов в размере 25,5 руб. на акцию
Акционеры ПАО "Соллерс" на годовом собрании в пятницу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 25,5 руб. на акцию, сообщается в сущфакте компании. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 11 июня.

"Соллерс"...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.
В понедельник, 1 июня, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $224,05 млн
В понедельник, 1 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $224,05 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн
В понедельник, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 128 выпускам облигаций на общую сумму 18,15 млрд руб.
В понедельник, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 128 выпускам облигаций на общую сумму 18,15 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:23
Инфляция в Германии в мае замедлилась до 2,6%
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по германским стандартам, в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Инфляция замедлилась по сравнению с...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:58
Большинство азиатских рынков акций завершило торги в плюсе
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в пятницу, японский и южнокорейский индикаторы обновили рекордные максимумы. Снизился китайский индекс Shanghai Composite.

Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на скорое заключение мирного...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 29 мая снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,1 пункта (0,855%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2561,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2574,57 (-0,35%) пункта,...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:38
ВВП Тайваня в 1-м квартале вырос рекордными темпами почти за 50 лет
ВВП Тайваня в первом квартале 2026 года вырос на 14,55% в годовом выражении, говорится в окончательных данных тайваньского статистического ведомства. Это рекордные темпы роста с третьего квартала 1978 года. Предварительная оценка указывала на повышение на 13,69%.

В...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:29
Субсидирование льготных кредитов в биотехнологии РФ будет сохранено на уровне 70% ключевой ставки ЦБ
Минсельхоз РФ принял решение снизить субсидирование ставки по новыми льготным кредитами в АПК до 50% с 70% ключевой ставки ЦБ, но льготные кредиты для производства биотехнологической продукции по-прежнему будут субсидироваться на 70%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:18
Объем торгов газом на Петербургской бирже снизился в мае на 27% в годовом сравнении
Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в мае 2026 года составил 748 млн куб. м, что на 27% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (1,023 млрд куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Торговые обороты падают четвертый месяц...    читать дальше
