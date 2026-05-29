СЕГОДНЯ:
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5391,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,48 млрд руб.
29 мая 2026 года 09:07
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5391,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3534,48 млрд руб.
29 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 мая составили по Российской Федерации 5391,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5239,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5197 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4989,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 мая составили 3534,48 млрд руб. против 3641,77911 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет.
29 мая 2026 года 16:07
ВП Канады в первом квартале 2026 году снизился на 0,1% в поквартальном выражении, сообщило статуправление страны. В предыдущем квартале спад составил 1%. Таким образом, ВВП снижается два квартала подряд, что соответствует общепринятому определению рецессии. Аналитики,... читать дальше
.29 мая 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 29 мая Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,22/77,41 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,22/77,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...
.29 мая 2026 года 15:56
Экономика Бразилии в первом квартале 2026 года выросла на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического агентства IBGE. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 1%. В четвертом...
.29 мая 2026 года 15:47
Казахстан в качестве председателя ЕАЭС будет всемерно содействовать развитию экономического потенциала организации
Казахстан в качестве председателя в органах ЕАЭС будет всемерно содействовать развитию экономического потенциала организации, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Казахстан в рамках своего председательства в органах ЕАЭС намерен и далее всемерно... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:39
Глава Центробанка Италии, член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта видит аргументы в пользу повышения процентных ставок в еврозоне. Затяжной характер военного конфликта на Ближнем Востоке, рост инфляционных ожиданий, сокращение запасов... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:31
Акционеры ПАО "Соллерс" на годовом собрании в пятницу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 25,5 руб. на акцию, сообщается в сущфакте компании. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 11 июня. "Соллерс"... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций на общую сумму 31,59 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $224,05 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.29 мая 2026 года 15:30
В понедельник, 1 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 128 выпускам облигаций на общую сумму 18,15 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.29 мая 2026 года 15:23
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по германским стандартам, в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Инфляция замедлилась по сравнению с... читать дальше
.29 мая 2026 года 14:58
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в пятницу, японский и южнокорейский индикаторы обновили рекордные максимумы. Снизился китайский индекс Shanghai Composite. Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на скорое заключение мирного... читать дальше
.29 мая 2026 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,1 пункта (0,855%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2561,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2574,57 (-0,35%) пункта,... читать дальше
.29 мая 2026 года 14:38
ВВП Тайваня в первом квартале 2026 года вырос на 14,55% в годовом выражении, говорится в окончательных данных тайваньского статистического ведомства. Это рекордные темпы роста с третьего квартала 1978 года. Предварительная оценка указывала на повышение на 13,69%. В... читать дальше
.29 мая 2026 года 14:29
Субсидирование льготных кредитов в биотехнологии РФ будет сохранено на уровне 70% ключевой ставки ЦБ
Минсельхоз РФ принял решение снизить субсидирование ставки по новыми льготным кредитами в АПК до 50% с 70% ключевой ставки ЦБ, но льготные кредиты для производства биотехнологической продукции по-прежнему будут субсидироваться на 70%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана... читать дальше
.29 мая 2026 года 14:18
Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в мае 2026 года составил 748 млн куб. м, что на 27% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (1,023 млрд куб. м), свидетельствуют данные площадки. Торговые обороты падают четвертый месяц... читать дальше
