ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 71,3715 руб., курс евро - в размере 83,6892 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 83,6892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.

29 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 71,3715 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,03 коп.

Обеспечительный платеж в рамках запускаемой в России с 1 июня 2026 года системы подтверждения ожидания товара (СПОТ) можно будет не вносить в течение одного месяца импортерам из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Белоруссии переходный период по уплате обеспечительного... читать дальше

Чистый убыток транспортно-логистической группы "Монополия" (развивает одноименную цифровую логистическую платформу) по МСФО в 2025 году вырос в 5,4 раза, до 18,4 млрд руб., на фоне сочетания неблагоприятной рыночной конъюнктуры с ростом себестоимости перевозок и длительным... читать дальше

Правительство РФ утвердило постановление о порядке и сроках формирования перечня территорий совместного использования радиоэлектронных средств, сообщается на сайте кабмина. Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населённых... читать дальше

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах реализации программы по улучшению уличного освещения столицы. "В этом году в московских дворах, на улицах, в парках и на территориях социальных учреждений планируем установить более 26 тыс. приборов наружного освещения. Это продолжение... читать дальше

Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд России) с понедельника, 1 июня, начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, которая полагается семьям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных... читать дальше

Российский автокомпонентный холдинг MGC Group приобрел 100% долей ООО "Автомобильный технологии" ("Автотех") - управляющей структуры калужского автозавода (площадка "ПСМА Рус"), на котором сейчас ведется контрактная сборка кроссоверов Haval M6. По данным ЕГРЮЛ, сделка... читать дальше

Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян. "Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим. Находимся в... читать дальше

США, Китай и Германия остались самыми дорогими страновыми брендами в мире, согласно данным ежегодного исследования Brand Finance. Компания оценила стоимость бренда США почти в $34,72 трлн, что на 7% ниже прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые разнообразные... читать дальше

ПАО "ГК "ТНС энерго" в 1-м квартале 2026 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 363,4 млн руб. после прибыли в 8,07 млрд руб. в аналогичный период 2025 года, сообщается в отчетности компании. Ее выручка за период выросла при этом с 728,18 млн руб. до 836,54 млн руб.,... читать дальше

Tesla увеличила продажи машин на 6% в первом квартале и вернула себе первую строчку в списке крупнейших поставщиков в сегменте электромобилей, по оценке аналитической компании Counterpoint. Tesla в январе-марте заняла 13% мирового рынка, китайская BYD Auto - 11%, Geely... читать дальше

Ближневосточный конфликт негативно повлиял на въездной туризм, за летние месяцы 2026 года в Россию приедут с туристическими и деловыми целями 750-800 тыс. иностранных граждан, в основном из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Индии, прогнозируют в... читать дальше

Чистый убыток АО "Почта России" в 1-м квартале составил 5,6 млрд рублей, сократившись в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года, говорится в отчетности компании. Убыток от операционной деятельности снизился в 2,4 раза - до 4,2 млрд рублей. Выручка составила... читать дальше

Комиссия по международной торговле США (USITC) вынесла отрицательное решение на заключительном этапе расследования антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении палладия из России, говорится в заявлении USITC. Ранее International Trade Administration (ITA), орган... читать дальше

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания. Годовое собрание акционеров "ФосАгро" состоится 30 июня, реестр для участия в нем закроется 5 июня. В прошлом году "ФосАгро" платила дивиденды дважды: 87...

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) в январе-марте 2026 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 6,77 млрд рублей, что в 4,7 раза больше, чем в первом квартале 2025 года, сообщается в отчетности... читать дальше

Совет директоров ПАО "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. В сообщении также говорится о рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023-2024 гг., решения по которым не были приняты на прошлых... читать дальше

