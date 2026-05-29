Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Финансовый рынок: нужна ли единая платформа для обмена данными
Банк России подвел итоги обсуждения доклада о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и получил обратную связь от 112 участников рынка. 77% из них выступают за создание в России единой отраслевой платформы для обмена...
 
Аналитики опровергли наличие "голландской болезни" у экономики РФ
Сильная нацвалюта одновременно работает в двух направлениях: сдерживает инфляцию, но усиливает давление на экспортеров, промышленность и бюджет, снижая рублевую выручку сырьевых компаний. На этом фоне в РФ заговорили о "голландской болезни"...
 
29 мая 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 71,3715 руб., курс евро - в размере 83,6892 руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 71,3715 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,03 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 83,6892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,68 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
НОВОСТИ
30 мая 2026 года 17:57
Обеспечительный платеж в рамках запускаемой в РФ СПОТ нужно будет платить с 1 июля, для Белоруссии с 1 октября
Обеспечительный платеж в рамках запускаемой в России с 1 июня 2026 года системы подтверждения ожидания товара (СПОТ) можно будет не вносить в течение одного месяца импортерам из Армении, Казахстана и Киргизии.

Для Белоруссии переходный период по уплате обеспечительного...    читать дальше
30 мая 2026 года 16:59
Выручка ГК "Монополия" по МСФО в 2025 году упала на 30,2%
Чистый убыток транспортно-логистической группы "Монополия" (развивает одноименную цифровую логистическую платформу) по МСФО в 2025 году вырос в 5,4 раза, до 18,4 млрд руб., на фоне сочетания неблагоприятной рыночной конъюнктуры с ростом себестоимости перевозок и длительным...    читать дальше
30 мая 2026 года 16:11
Правительство утвердило решение для повышения доступности связи в селах и на участках федеральных дорог
Правительство РФ утвердило постановление о порядке и сроках формирования перечня территорий совместного использования радиоэлектронных средств, сообщается на сайте кабмина. Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населённых...    читать дальше
30 мая 2026 года 15:24
Собянин: в этом году на улицах Москвы планируется установить более 26 тыс. приборов наружного освещения
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах реализации программы по улучшению уличного освещения столицы. "В этом году в московских дворах, на улицах, в парках и на территориях социальных учреждений планируем установить более 26 тыс. приборов наружного освещения. Это продолжение...    читать дальше
30 мая 2026 года 14:42
Соцфонд РФ с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты
Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд России) с понедельника, 1 июня, начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, которая полагается семьям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных...    читать дальше
30 мая 2026 года 13:59
MGC Group приобрел контроль в управляющей структуре собирающего Haval M6 калужского автозавода
Российский автокомпонентный холдинг MGC Group приобрел 100% долей ООО "Автомобильный технологии" ("Автотех") - управляющей структуры калужского автозавода (площадка "ПСМА Рус"), на котором сейчас ведется контрактная сборка кроссоверов Haval M6.

По данным ЕГРЮЛ, сделка...    читать дальше
30 мая 2026 года 13:15
В Армении заявили, что поставки российского газа в страну продолжаются
Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян.

"Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим. Находимся в...    читать дальше
30 мая 2026 года 11:54
Самыми дорогими страновыми брендами в мире остались США, Китай и Германия
США, Китай и Германия остались самыми дорогими страновыми брендами в мире, согласно данным ежегодного исследования Brand Finance.

Компания оценила стоимость бренда США почти в $34,72 трлн, что на 7% ниже прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые разнообразные...    читать дальше
30 мая 2026 года 11:35
Чистый убыток "ТНС энерго" по РСБУ в 1-м квартале составил 0,36 млрд руб. после прибыли годом ранее
ПАО "ГК "ТНС энерго" в 1-м квартале 2026 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 363,4 млн руб. после прибыли в 8,07 млрд руб. в аналогичный период 2025 года, сообщается в отчетности компании. Ее выручка за период выросла при этом с 728,18 млн руб. до 836,54 млн руб.,...    читать дальше
30 мая 2026 года 11:17
Tesla вернула лидерство по мировым продажам электромобилей в 1-м квартале
Tesla увеличила продажи машин на 6% в первом квартале и вернула себе первую строчку в списке крупнейших поставщиков в сегменте электромобилей, по оценке аналитической компании Counterpoint.

Tesla в январе-марте заняла 13% мирового рынка, китайская BYD Auto - 11%, Geely...    читать дальше
30 мая 2026 года 10:58
В летний сезон в Россию приедут 750-800 тыс. иностранных туристов
Ближневосточный конфликт негативно повлиял на въездной туризм, за летние месяцы 2026 года в Россию приедут с туристическими и деловыми целями 750-800 тыс. иностранных граждан, в основном из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Индии, прогнозируют в...    читать дальше
30 мая 2026 года 10:41
Чистый убыток "Почты России" по МСФО в 1-м квартале снизился в 2,7 раза
Чистый убыток АО "Почта России" в 1-м квартале составил 5,6 млрд рублей, сократившись в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года, говорится в отчетности компании. Убыток от операционной деятельности снизился в 2,4 раза - до 4,2 млрд рублей.

Выручка составила...    читать дальше
30 мая 2026 года 10:22
Комиссия по международной торговле США считает, что палладий из РФ не наносит ущерба американской промышленности
Комиссия по международной торговле США (USITC) вынесла отрицательное решение на заключительном этапе расследования антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении палладия из России, говорится в заявлении USITC.

Ранее International Trade Administration (ITA), орган...    читать дальше
30 мая 2026 года 09:58
Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "ФосАгро" состоится 30 июня, реестр для участия в нем закроется 5 июня.

В прошлом году "ФосАгро" платила дивиденды дважды: 87...
30 мая 2026 года 09:41
Чистый убыток ЧМК по РСБУ в 1-м квартале увеличился в 4,7 раза
ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) в январе-марте 2026 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 6,77 млрд рублей, что в 4,7 раза больше, чем в первом квартале 2025 года, сообщается в отчетности...    читать дальше
30 мая 2026 года 09:25
Совет директоров "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 годы
Совет директоров ПАО "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. В сообщении также говорится о рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023-2024 гг., решения по которым не были приняты на прошлых...    читать дальше
