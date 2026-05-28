Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Российские разработчики ПО к 2030 году нарастят выручку вдвое
Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 млрд рублей против 270 млрд рублей в 2025 году. Это следует из проекта актуализированной дорожной карты «Новое общесистемное программное...
 
СП предлагает ограничить возмещение инвестиций в регионах
Счетная палата (СП) предлагает ограничить сферу применения региональных инвестиционных вычетов (ИНВ). Госаудиторы считают избыточным применять этот механизм для поддержки и так финансово устойчивых предприятий, например, пищевой, химической и...
 
28 мая 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4462 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,43 коп. и составил 10,4462 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4185 руб., максимальный - 10,492 руб. Было заключено 63842 сделки. Объем торгов составил 118160,08 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,461 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
28 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 мая выросла на 0,34% и составила 50329,051 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50329,051 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 170,409 млрд руб., или на...
28 мая 2026 года 19:03
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС - на 0,9%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал небольшим ростом, отыгрывая как опубликованную накануне вечером новую порцию макроэкономических данных, так и сохраняющуюся напряженность на Ближнем...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:59
Путин на форуме ЕАЭС предложил провести в России в будущем году встречи по ИИ на высоком уровне
Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме ЕАЭС с инициативой проведения в России в 2027 году встречи на высоком уровне по искусственному интеллекту.

"Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:54
Золото и серебро умеренно дорожают, платина продолжает дешеветь
Цены на золото и серебро начали умеренно расти вечером в четверг на сообщениях о том, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

К 18:30 мск котировки августовских фьючерсов на золото на бирже...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:49
Лукашенко: в сфере ИИ нужна более тесная кооперация стран ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта.

"Как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:42
Еврокомиссия проведет углубленную проверку покупки владельца MediaMarkt
Европейская комиссия начала углубленную проверку сделки, в рамках которой китайский онлайн-ритейлер JD.com приобретает германскую Ceconomy, владеющую сетью магазинов электроники MediaMarkt, за 2,23 млрд евро.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, главного...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:35
Президент Казахстана призвал страны ЕАЭС активизировать внедрение ИИ в торговле и логистике
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым активизировать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферу торговли и логистику.

"На мой взгляд, крайне важно активизировать внедрение новых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:28
Выручка "Яковлева" выросла в 2025 г. за счет увеличения заказов на поставки и ремонт самолетов
ПАО "Яковлев", раскрывающее свои финансовые показатели в последние годы в ограниченном объеме, отразило в отчете эмитента рост консолидированной выручки в 2025 году.

Показатель в абсолютном выражении и его рост г/г в отчете не приводятся (со ссылкой на ограниченный...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:14
Рост нефтяных цен замедлился вечером
Цены на нефть замедлили подъем вечером на сообщениях, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск подорожали на $0,53...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:08
Власти РФ обсуждают снижение с 2027 г. цены отсечения в бюджетном правиле до $50 за баррель
Цена отсечения в бюджетном правиле, сверх которой нефтегазовые доходы зачисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель, сообщило РБК со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, такое решение...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4433 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,87 коп. и составил 10,4433 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,413 руб., максимальный - 10,5035 руб. Было заключено 13752 сделки. Объем торгов составил 18181,84...
28 мая 2026 года 17:53
Акционеры МКБ одобрили увеличение его уставного капитала в рамках присоединения Дальневосточного банка
Акционеры Московского кредитного банка (МКБ) одобрили его реорганизацию в форме присоединения Дальневосточного банка, говорится в сообщении МКБ.

В рамках этого процесса акционеры также одобрили увеличение уставного капитала МКБ на 4,4% - до 34,9 млрд...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:45
Акционерам "Ростелекома" рекомендовано утвердить дивиденды за 2025 г. в размере 2,71 руб. на акцию
Совет директоров ПАО "Ростелеком" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Совокупно на выплату дивидендов...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:37
Апрельские продажи новостроек в США снизились на 6,2%, оказавшись хуже прогноза
Продажи новых домов в США в апреле уменьшились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 622 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали, что в апреле будет продано 670 тыс. новостроек, по данным...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:30
Сбербанк выдает минимальное количество кредитов в юанях и рупиях
Сбербанк по-прежнему выдает минимальное количество кредитов в юанях и рупиях, не видит перспектив для развития этого направления из-за сложностей с ликвидностью в этих валютах, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Сейчас...    читать дальше
