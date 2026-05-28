Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4433 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,413 руб., максимальный - 10,5035 руб. Было заключено 13752 сделки. Объем торгов составил 18181,84 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,444 руб. за юань.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,87 коп. и составил 10,4433 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50329,051 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 170,409 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,43 коп. и составил 10,4462 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4185 руб., максимальный - 10,492 руб. Было заключено 63842 сделки. Объем торгов составил 118160,08...

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал небольшим ростом, отыгрывая как опубликованную накануне вечером новую порцию макроэкономических данных, так и сохраняющуюся напряженность на Ближнем... читать дальше

Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме ЕАЭС с инициативой проведения в России в 2027 году встречи на высоком уровне по искусственному интеллекту. "Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы... читать дальше

Цены на золото и серебро начали умеренно расти вечером в четверг на сообщениях о том, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе. К 18:30 мск котировки августовских фьючерсов на золото на бирже... читать дальше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта. "Как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна... читать дальше

Европейская комиссия начала углубленную проверку сделки, в рамках которой китайский онлайн-ритейлер JD.com приобретает германскую Ceconomy, владеющую сетью магазинов электроники MediaMarkt, за 2,23 млрд евро. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, главного... читать дальше

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым активизировать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферу торговли и логистику. "На мой взгляд, крайне важно активизировать внедрение новых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта... читать дальше

ПАО "Яковлев", раскрывающее свои финансовые показатели в последние годы в ограниченном объеме, отразило в отчете эмитента рост консолидированной выручки в 2025 году. Показатель в абсолютном выражении и его рост г/г в отчете не приводятся (со ссылкой на ограниченный... читать дальше

Цены на нефть замедлили подъем вечером на сообщениях, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск подорожали на $0,53... читать дальше

Цена отсечения в бюджетном правиле, сверх которой нефтегазовые доходы зачисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель, сообщило РБК со ссылкой на источники. По данным одного из собеседников издания, такое решение... читать дальше

Акционеры Московского кредитного банка (МКБ) одобрили его реорганизацию в форме присоединения Дальневосточного банка, говорится в сообщении МКБ. В рамках этого процесса акционеры также одобрили увеличение уставного капитала МКБ на 4,4% - до 34,9 млрд... читать дальше

Совет директоров ПАО "Ростелеком" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Совокупно на выплату дивидендов... читать дальше

Продажи новых домов в США в апреле уменьшились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 622 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в апреле будет продано 670 тыс. новостроек, по данным... читать дальше

Сбербанк по-прежнему выдает минимальное количество кредитов в юанях и рупиях, не видит перспектив для развития этого направления из-за сложностей с ликвидностью в этих валютах, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Сейчас... читать дальше

