Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 мая в размере 71,3715 руб.
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Российские разработчики ПО к 2030 году нарастят выручку вдвое
Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 млрд рублей против 270 млрд рублей в 2025 году. Это следует из проекта актуализированной дорожной карты «Новое общесистемное программное...
 
СП предлагает ограничить возмещение инвестиций в регионах
Счетная палата (СП) предлагает ограничить сферу применения региональных инвестиционных вычетов (ИНВ). Госаудиторы считают избыточным применять этот механизм для поддержки и так финансово устойчивых предприятий, например, пищевой, химической и...
 
28 мая 2026 года 17:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 мая в размере 71,3715 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 71,3715 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,03 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
НОВОСТИ
28 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 мая выросла на 0,34% и составила 50329,051 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50329,051 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 170,409 млрд руб., или на...
28 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4462 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,43 коп. и составил 10,4462 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4185 руб., максимальный - 10,492 руб. Было заключено 63842 сделки. Объем торгов составил 118160,08...
28 мая 2026 года 19:03
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС - на 0,9%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал небольшим ростом, отыгрывая как опубликованную накануне вечером новую порцию макроэкономических данных, так и сохраняющуюся напряженность на Ближнем...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:59
Путин на форуме ЕАЭС предложил провести в России в будущем году встречи по ИИ на высоком уровне
Президент РФ Владимир Путин выступил на форуме ЕАЭС с инициативой проведения в России в 2027 году встречи на высоком уровне по искусственному интеллекту.

"Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:54
Золото и серебро умеренно дорожают, платина продолжает дешеветь
Цены на золото и серебро начали умеренно расти вечером в четверг на сообщениях о том, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

К 18:30 мск котировки августовских фьючерсов на золото на бирже...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:49
Лукашенко: в сфере ИИ нужна более тесная кооперация стран ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта.

"Как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:42
Еврокомиссия проведет углубленную проверку покупки владельца MediaMarkt
Европейская комиссия начала углубленную проверку сделки, в рамках которой китайский онлайн-ритейлер JD.com приобретает германскую Ceconomy, владеющую сетью магазинов электроники MediaMarkt, за 2,23 млрд евро.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, главного...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:35
Президент Казахстана призвал страны ЕАЭС активизировать внедрение ИИ в торговле и логистике
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым активизировать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферу торговли и логистику.

"На мой взгляд, крайне важно активизировать внедрение новых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:28
Выручка "Яковлева" выросла в 2025 г. за счет увеличения заказов на поставки и ремонт самолетов
ПАО "Яковлев", раскрывающее свои финансовые показатели в последние годы в ограниченном объеме, отразило в отчете эмитента рост консолидированной выручки в 2025 году.

Показатель в абсолютном выражении и его рост г/г в отчете не приводятся (со ссылкой на ограниченный...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:14
Рост нефтяных цен замедлился вечером
Цены на нефть замедлили подъем вечером на сообщениях, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск подорожали на $0,53...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:08
Власти РФ обсуждают снижение с 2027 г. цены отсечения в бюджетном правиле до $50 за баррель
Цена отсечения в бюджетном правиле, сверх которой нефтегазовые доходы зачисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель, сообщило РБК со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, такое решение...    читать дальше
28 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4433 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,87 коп. и составил 10,4433 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,413 руб., максимальный - 10,5035 руб. Было заключено 13752 сделки. Объем торгов составил 18181,84...
28 мая 2026 года 17:53
Акционеры МКБ одобрили увеличение его уставного капитала в рамках присоединения Дальневосточного банка
Акционеры Московского кредитного банка (МКБ) одобрили его реорганизацию в форме присоединения Дальневосточного банка, говорится в сообщении МКБ.

В рамках этого процесса акционеры также одобрили увеличение уставного капитала МКБ на 4,4% - до 34,9 млрд...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:45
Акционерам "Ростелекома" рекомендовано утвердить дивиденды за 2025 г. в размере 2,71 руб. на акцию
Совет директоров ПАО "Ростелеком" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Совокупно на выплату дивидендов...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:37
Апрельские продажи новостроек в США снизились на 6,2%, оказавшись хуже прогноза
Продажи новых домов в США в апреле уменьшились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 622 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали, что в апреле будет продано 670 тыс. новостроек, по данным...    читать дальше
28 мая 2026 года 17:30
Сбербанк выдает минимальное количество кредитов в юанях и рупиях
Сбербанк по-прежнему выдает минимальное количество кредитов в юанях и рупиях, не видит перспектив для развития этого направления из-за сложностей с ликвидностью в этих валютах, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Сейчас...    читать дальше
