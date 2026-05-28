Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5197 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3641,78 млрд руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 5197 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4989,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5395,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5282,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 мая составили 3641,78 млрд руб. против 3689,6532599999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

