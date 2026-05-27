Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4605 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4125 руб., максимальный - 10,499 руб. Было заключено 73316 сделок. Объем торгов составил 119191,96 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,475 руб. за юань.

27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,34 коп. и составил 10,4605 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50158,642 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,117 млрд руб., или на...

Цены на яйца в РФ с 19 по 25 мая снизились на 2,2%, сообщил Росстат. За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составляло 2%. Яйца дешевеют шестую неделю подряд. Но по сравнению с началом года нынешние цены выше на 14,3%. Цены на... читать дальше

Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 19 по 25 мая снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Темпы снижения существенно замедлились. За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составило 2,2%. Среди продукции, о ценах на которую информирует статведомство,... читать дальше

Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после увеличения на 10,4% в марте, сообщил Росстат. До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе, на 11,6% в декабре... читать дальше

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 19 по 25 мая 2026 г. выросли на 0,34%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 18 мая бензин подорожал на 0,11%. С начала года бензин по состоянию на 25 мая подорожал на 4,3%, что выше... читать дальше

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая 2026 года составила 0,07%, сообщил Росстат. За период с 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%. С начала мая цены выросли на 0,11%, с начала года - на 3,22%. В мае 2025 года цены выросли на 0,43%, с начала года - на... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги в среду на позитиве. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал снижением индекса IMOEX2 на 0,2% на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и вновь проседающей нефти. Основная сессия на Мосбирже также началась... читать дальше

Комиссионный доход инвестиционно-банковского подразделения JPMorgan Chase & Co. во 2-м квартале может вырасти на 10% или более, заявил в среду главный исполнительный директор банка Джейми Даймон на конференции Bernstein Strategic Decisions в Нью-Йорке. Активность сделок... Активность сделок... читать дальше

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение на годовом собрании о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. На выплату дивидендов планируется направить 8,036 млрд... читать дальше

Убытки арабских стран Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, согласно данным ООН, могут достичь $194 млрд, такова цена размещения на своей территории западной военной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "По состоянию на... "По состоянию на... читать дальше

Введение Россией с 1 июня 2026 года системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) не вызывает разногласий с другими странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): аналогичные системы уже действуют в ряде государств объединения, заявил журналистам... читать дальше

Чистая прибыль российского банковского сектора в апреле 2026 года снизилась по сравнению с мартом на 22% - до 348 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. В апреле 2025 года чистая прибыль сектора составила 261 млрд рублей. Таким образом, в... читать дальше

Совет директоров девелопера ПАО "АПРИ" на заседании 26 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении компании. По информации "АПРИ", в соответствии с дивидендной политикой,... читать дальше

Средства населения в российских банках в апреле выросли на 1,7% после околонулевой динамики марта, средства юрлиц - на 0,3% после существенного сокращения в предыдущем месяце, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Основной прирост средств... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,30 коп. и составил 10,452 руб. Минимальный курс юаня составил 10,41 руб., максимальный - 10,496 руб. Было заключено 8274 сделки. Объем торгов составил 16761 млн... читать дальше

