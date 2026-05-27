.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 мая
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Путин поручил проработать создание системы защиты предприятий
Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным поручил правительству проработать подходы к организации защиты российских предприятий от террористических атак. Как...
 
Силуанов ожидает в 2026 году рост пользователей инвествычета
В настоящее время размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств. В течение 2025 года наблюдался рост числа налогоплательщиков, применяющих механизм федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ),...
 
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились по итогам 4-го месяца
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снижались четвертый месяц подряд, они опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России. "Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось снижением оценок...
 
27 мая 2026 года 17:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 мая

 0  
27 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10293,19 (-89,78) руб./грамм; на серебро - 173,8 (-0,95) руб./грамм; на платину - 4438,23 (-27,27) руб./грамм; на палладий - 3189,06 (+36,94) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая снизилась на 0,23% и составила 50158,642 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50158,642 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,117 млрд руб., или на...
.
27 мая 2026 года 19:17
Яйца в РФ с 19 по 25 мая подешевели на 2,2%, сахар подорожал на 0,9%
Цены на яйца в РФ с 19 по 25 мая снизились на 2,2%, сообщил Росстат.

За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составляло 2%. Яйца дешевеют шестую неделю подряд.

Но по сравнению с началом года нынешние цены выше на 14,3%.

Цены на...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4605 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,34 коп. и составил 10,4605 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4125 руб., максимальный - 10,499 руб. Было заключено 73316 сделок. Объем торгов составил 119191,96...
.
27 мая 2026 года 19:13
Снижение цен на овощи и фрукты в РФ с 19 по 25 мая замедлилось до 0,1%
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 19 по 25 мая снизились на 0,1%, сообщил Росстат.

Темпы снижения существенно замедлились. За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составило 2,2%. Среди продукции, о ценах на которую информирует статведомство,...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:09
В апреле цены производителей на бензин замедлили рост до 6,1%
Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после увеличения на 10,4% в марте, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе, на 11,6% в декабре...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:07
За период с 19 по 25 мая апреля цены на бензин в РФ выросли на 0,34%
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 19 по 25 мая 2026 г. выросли на 0,34%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 18 мая бензин подорожал на 0,11%.

С начала года бензин по состоянию на 25 мая подорожал на 4,3%, что выше...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:05
За период с 19 по 25 мая инфляция составила 0,07%
Инфляция в РФ с 19 по 25 мая 2026 года составила 0,07%, сообщил Росстат. За период с 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%.

С начала мая цены выросли на 0,11%, с начала года - на 3,22%.

В мае 2025 года цены выросли на 0,43%, с начала года - на...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 19:02
Индекс МосБиржи повысился на 0,4%, индекс РТС вырос на 1,5%
Российский фондовый рынок завершил торги в среду на позитиве.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал снижением индекса IMOEX2 на 0,2% на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и вновь проседающей нефти. Основная сессия на Мосбирже также началась...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:53
JPMorgan во 2-м квартале ожидает роста комиссионного дохода на 10%
Комиссионный доход инвестиционно-банковского подразделения JPMorgan Chase & Co. во 2-м квартале может вырасти на 10% или более, заявил в среду главный исполнительный директор банка Джейми Даймон на конференции Bernstein Strategic Decisions в Нью-Йорке.

Активность сделок...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:45
"Группа ЛСР" может выплатить дивиденды за 2025 год в размере 78 руб. на акцию
Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение на годовом собрании о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. На выплату дивидендов планируется направить 8,036 млрд...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:38
Из-за ближневосточного конфликта убытки арабских стран могут достичь, по данным ООН, $194 млрд
Убытки арабских стран Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, согласно данным ООН, могут достичь $194 млрд, такова цена размещения на своей территории западной военной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"По состоянию на...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:30
Вице-премьер Оверчук: у стран ЕАЭС нет разногласий относительно введения СПОТ в России
Введение Россией с 1 июня 2026 года системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) не вызывает разногласий с другими странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): аналогичные системы уже действуют в ряде государств объединения, заявил журналистам...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:23
ЦБ: на динамику прибыли банков РФ в апреле по отношению к марту повлияло снижение неосновных доходов из-за отрицательной валютной переоценки
Чистая прибыль российского банковского сектора в апреле 2026 года снизилась по сравнению с мартом на 22% - до 348 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

В апреле 2025 года чистая прибыль сектора составила 261 млрд рублей. Таким образом, в...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:15
Совет директоров "АПРИ" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров девелопера ПАО "АПРИ" на заседании 26 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении компании.

По информации "АПРИ", в соответствии с дивидендной политикой,...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:07
В апреле средства населения в банках РФ выросли на 1,7%, средства юрлиц - на 0,3%
Средства населения в российских банках в апреле выросли на 1,7% после околонулевой динамики марта, средства юрлиц - на 0,3% после существенного сокращения в предыдущем месяце, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Основной прирост средств...    читать дальше
.
27 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,452 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,30 коп. и составил 10,452 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,41 руб., максимальный - 10,496 руб. Было заключено 8274 сделки. Объем торгов составил 16761 млн...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.