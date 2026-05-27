ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 70,9012 руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 70,9012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,68 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50158,642 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,117 млрд руб., или на...

.

Цены на яйца в РФ с 19 по 25 мая снизились на 2,2%, сообщил Росстат. За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составляло 2%. Яйца дешевеют шестую неделю подряд. За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составляло 2%. Яйца дешевеют шестую неделю подряд. Но по сравнению с началом года нынешние цены выше на 14,3%. Но по сравнению с началом года нынешние цены выше на 14,3%. Цены на... Цены на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,34 коп. и составил 10,4605 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4125 руб., максимальный - 10,499 руб. Было заключено 73316 сделок. Объем торгов составил 119191,96... Минимальный курс юаня составил 10,4125 руб., максимальный - 10,499 руб. Было заключено 73316 сделок. Объем торгов составил 119191,96...

.

Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 19 по 25 мая снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Темпы снижения существенно замедлились. За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составило 2,2%. Среди продукции, о ценах на которую информирует статведомство,... Темпы снижения существенно замедлились. За предыдущий период - с 13 по 18 мая (6 дней) - снижение составило 2,2%. Среди продукции, о ценах на которую информирует статведомство,... читать дальше

.

Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после увеличения на 10,4% в марте, сообщил Росстат. До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе, на 11,6% в декабре... До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе, на 11,6% в декабре... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 19 по 25 мая 2026 г. выросли на 0,34%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 18 мая бензин подорожал на 0,11%. С начала года бензин по состоянию на 25 мая подорожал на 4,3%, что выше... С начала года бензин по состоянию на 25 мая подорожал на 4,3%, что выше... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая 2026 года составила 0,07%, сообщил Росстат. За период с 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%. С начала мая цены выросли на 0,11%, с начала года - на 3,22%. С начала мая цены выросли на 0,11%, с начала года - на 3,22%. В мае 2025 года цены выросли на 0,43%, с начала года - на... В мае 2025 года цены выросли на 0,43%, с начала года - на... читать дальше

.

Российский фондовый рынок завершил торги в среду на позитиве. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал снижением индекса IMOEX2 на 0,2% на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и вновь проседающей нефти. Основная сессия на Мосбирже также началась... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал снижением индекса IMOEX2 на 0,2% на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и вновь проседающей нефти. Основная сессия на Мосбирже также началась... читать дальше

.

Комиссионный доход инвестиционно-банковского подразделения JPMorgan Chase & Co. во 2-м квартале может вырасти на 10% или более, заявил в среду главный исполнительный директор банка Джейми Даймон на конференции Bernstein Strategic Decisions в Нью-Йорке. Активность сделок... Активность сделок... читать дальше

.

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" рекомендовал акционерам принять решение на годовом собрании о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. На выплату дивидендов планируется направить 8,036 млрд... читать дальше

.

Убытки арабских стран Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, согласно данным ООН, могут достичь $194 млрд, такова цена размещения на своей территории западной военной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "По состоянию на... "По состоянию на... читать дальше

.

Введение Россией с 1 июня 2026 года системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) не вызывает разногласий с другими странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): аналогичные системы уже действуют в ряде государств объединения, заявил журналистам... читать дальше

.

Чистая прибыль российского банковского сектора в апреле 2026 года снизилась по сравнению с мартом на 22% - до 348 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. В апреле 2025 года чистая прибыль сектора составила 261 млрд рублей. Таким образом, в... В апреле 2025 года чистая прибыль сектора составила 261 млрд рублей. Таким образом, в... читать дальше

.

Совет директоров девелопера ПАО "АПРИ" на заседании 26 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, говорится в сообщении компании. По информации "АПРИ", в соответствии с дивидендной политикой,... По информации "АПРИ", в соответствии с дивидендной политикой,... читать дальше

.

Средства населения в российских банках в апреле выросли на 1,7% после околонулевой динамики марта, средства юрлиц - на 0,3% после существенного сокращения в предыдущем месяце, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Основной прирост средств... Основной прирост средств... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,30 коп. и составил 10,452 руб. Минимальный курс юаня составил 10,41 руб., максимальный - 10,496 руб. Было заключено 8274 сделки. Объем торгов составил 16761 млн... Минимальный курс юаня составил 10,41 руб., максимальный - 10,496 руб. Было заключено 8274 сделки. Объем торгов составил 16761 млн...

.