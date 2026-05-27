Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5395,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3689,65 млрд руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 мая составили по Российской Федерации 5395,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5282,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5330,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5164 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 мая составили 3689,65 млрд руб. против 3661,9689700000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

