.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5395,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3689,65 млрд руб.
.
27 мая 2026 года 09:14
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5395,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3689,65 млрд руб.
|0
27 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 мая составили по Российской Федерации 5395,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5282,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5330,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5164 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 мая составили 3689,65 млрд руб. против 3661,9689700000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 мая 2026 года 15:24
Объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и РФ по итогам 2025 года составил 92,1 млн тонн, превысив на 3,5% показатель 2024 года, сообщает пресс-служба АО "Казахстан темир жолы". Экспорт российских грузов через территорию Казахстана увеличился на 16,1%,... читать дальше
.27 мая 2026 года 15:16
Национальный банк Грузии (НБГ) планирует инвестировать еще $500 млн в золото, в результате доля этого актива в структуре международных резервов вырастет с 16,4% до 25%, заявила президент НБГ Натия Турнава на пленарном заседании парламента страны. "В настоящее время... читать дальше
.27 мая 2026 года 15:08
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по МСФО в январе-марте этого года составила 3,98 млрд руб. после 3,27 млрд руб. за аналогичный период 2025 года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 21,8%. EBITDA составила 10,63 млрд руб. после... читать дальше
.27 мая 2026 года 15:00
Госдума в среду приняла закон, который создает механизм для вовлечения в оборот объектов культурного наследия в федеральной собственности, которые находятся в плохом состоянии и переданы в агентирование ПАО "ДОМ.РФ". Документ (№1093616-8) правительство внесло в парламент в... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:53
В 1-м квартале чилийский производитель лития Sociedad Quimica & Minera de Chile SA (SQM), второй по величине в мире, увеличил чистую прибыль в 2,7 раза благодаря повышению цен и объема продаж. Как сообщается в отчетности, чистая прибыль составила $364,7 млн, или $1,28 в... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:46
Нефть продолжает дешеветь днем в надежде на скорое окончание американо-иранского конфликта. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 мск подешевели на $2,54 (2,55%), до $97,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,27 пункта (0,476%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2592,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2593,81 (+0,52%) пункта,... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:42
ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2026 года получило 3,19 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 21% - до 25,25 млрд рублей. Операционные... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:34
Аналитики Goldman Sachs Group под руководством Бена Снайдера повысили прогноз для американского фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец этого года до 8 тыс. пунктов с ранее ожидавшихся 7,6 тыс. пунктов, прогнозируя рост корпоративной прибыли за счет инвестиций в... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:26
Минфин РФ, который в апреле сообщил о подготовке законопроекта о взимании акциза с ввозимой на территорию страны стали, пока не согласовал его с профильными министерствами. "Сейчас пока нет, идет межведомственное обсуждение", - ответил замминистра финансов Алексей... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:19
МИД РФ: в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Россия приостановит соглашение с Ереваном о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов
Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "27 мая... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:12
Замглавы Минфина: решений по windfall tax пока нет, донастройки налогов могут обсуждаться при подготовке бюджета
В правительстве РФ пока не ведется обсуждение необходимости введения механизма "налога на сверхприбыль" (windfall tax), все решения о возможных налоговых донастройках, если в них будет потребность, будут приниматься в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2027-2029... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:05
Инвестпрограмма ПАО "ОГК-2" в 2025 г. составила 29,89 млрд руб., говорится в материалах компании. Из этой суммы на модернизацию тепловой генерации было направлено 22,17 млрд руб. Источниками финансирования стали, в частности, нераспределенная прибыль прошлых... читать дальше
.27 мая 2026 года 14:00
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26251 с погашением 28 августа 2030 года составила 86,9297% от номинала, что соответствует доходности 14,1% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.27 мая 2026 года 13:57
Минфин против ручного расчета топливного демпфера, будет придерживаться действующей формулы - Сазанов
Расчет топливного демпфера по устоявшейся в налоговом кодексе формуле лучше, чем ручное вычисление данных выплат, считает замминистра финансов Алексей Сазанов. "Мое личное мнение: понятные и четкие правила лучше, чем ручное управление. Минфин будет придерживаться такой... читать дальше
.27 мая 2026 года 13:50
ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в 2025 г. выпустило 8,85 тыс. инновационных вагонов, что 2,2 раза меньше, чем в 2024 г., когда производство составило 19,7 тыс. единиц, сообщается в отчете эмитента. По данным корпорации, в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.