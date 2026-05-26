26 мая 2026 года 17:41
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 мая в размере 71,668 руб.
26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 71,668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,20 коп. Это автоматическое сообщение.
26 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 мая снизилась на 0,91% и составила 50273,760 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50273,760 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 463,240 млрд руб., или на...
.26 мая 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,37 коп. и составил 10,5439 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4645 руб., максимальный - 10,63 руб. Было заключено 87632 сделки. Объем торгов составил 144570,53...
.26 мая 2026 года 19:05
Российский рынок акций завершил торги снижением под давлением продаж на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила растущая в рамках коррекции нефть Brent. Фондовые индексы стран... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:59
Общий объем нефинансовых прямых инвестиций (ODI) Китая за рубежом в январе-апреле вырос на 3,9% относительно того же периода прошлого года и составил 429,42 млрд юаней ($61,6 млрд), сообщило министерство торговли. Китайские инвесторы осуществили инвестиции более чем в...
.26 мая 2026 года 18:45
Рост запасов углеводородов "Газпром нефти" по категории 2Р (доказанные + вероятные) в 2025 году составил 0,2% по сравнению с 2024 годом, сообщила компания в проекте годового отчета, отметив, что аудит запасов проводится по международным стандартам PRMS и SEC. Итоговый размер... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:38
Brent прибавляет в цене более 4% на торгах во вторник на информации о новых американских ударах по Ирану. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты от угрозы со... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:32
Пока не изменятся причины, по которым были введены европейские санкции в отношении белорусских калийных удобрений, оснований для отмены нет, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Санкции были продлены не так давно. Пока сохраняются причины, по которым они были... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:24
Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в первом квартале 2026 г. снизилась в 3,6 раза и составила 3,173 млрд руб. против 11,51 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Показатель EBITDA холдинга РЖД в I квартале 2026 г. вырос на 13% и составил 278,8 млрд руб., сообщила... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:16
Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" на заседании, прошедшем 25 мая, рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. "Прибыль по итогам 2025 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:07
Китай в 2026 году впервые за четыре года может экспортировать больше рафинированного цинка, чем импортировать, поскольку слабый спрос внутри страны подталкивает компании к поставкам металла на мировые рынки, прогнозируют аналитики Macquarie. Несмотря на то, что в 2025... читать дальше
.26 мая 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,15 коп. и составил 10,545 руб. Минимальный курс юаня составил 10,509 руб., максимальный - 10,6235 руб. Было заключено 10063 сделки. Объем торгов составил 19445,44...
.26 мая 2026 года 17:53
Индекс потребительского доверия в США в мае уменьшился до 93,1 пункта, сообщается в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в апреле его значение составляло 93,8 пункта, а не 92,8 пункта, как... читать дальше
.26 мая 2026 года 17:44
ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10382,97 (+17,67) руб./грамм; на серебро - 174,75 (+0,3) руб./грамм; на платину - 4465,5 (+7,6) руб./грамм; на палладий - 3152,12 (+5,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.26 мая 2026 года 17:42
Казахстан разместил дебютный выпуск панда-облигаций на китайском фондовом рынке объемом 3,4 млрд юаней ($500 млн) со сроком обращения три года и купонной ставкой 1,9% годовых, сообщило министерство финансов республики. Спрос в ходе формирования книги заявок превысил предложение... читать дальше
.26 мая 2026 года 17:41
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 83,2975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 215,18 коп. Это автоматическое сообщение.
.26 мая 2026 года 17:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 71,668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,20 коп. Это автоматическое сообщение.
