Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Росимущество перевыполнило прогноз по доходам бюджета от дивидендов госкомпаний
Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, выросли в 2025 г. на 60% по сравнению с 2024 г. и составили 613,8 млрд руб., следует из заключения Счетной палаты об исполнении бюджета Федеральным агентством...
 
В России усилили контроль за IP-адресами пользователей
Операторы, не передающие властям сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. По состоянию на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве. В службе уточнили, что...
 
Правительство приступает к обновлению ОКВЭД
Белый дом запускает процесс пересмотра Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишет "Коммерсант". Как следует из презентации Минэкономики и Высшей школы экономики, ведомства в течение лета должны будут готовить...
 
26 мая 2026 года 09:21

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5330,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3661,97 млрд руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 мая составили по Российской Федерации 5330,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5164 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5247,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5066,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 мая составили 3661,97 млрд руб. против 3546,22902 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
26 мая 2026 года 16:25
Рост деловой активности бизнеса в РФ в мае продолжился, но менее интенсивными темпами
Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, в мае снизился до 1,7 пункта с 2,1 пункта в апреле, приблизившись к уровню третьего квартала 2025 года, говорится в комментарии ЦБ по итогам опроса предприятий. "Это свидетельствует о том, что рост деловой активности...    читать дальше
26 мая 2026 года 16:17
Германский производитель двигателей Innio проведет IPO на Nasdaq
Германский производитель газовых двигателей Innio Group рассчитывает привлечь до $2,03 млрд и получить оценку до $20,25 млрд в рамках IPO на бирже Nasdaq.

Как говорится в сообщении компании, ее крупнейший акционер намерен разместить 75 млн акций по цене $24-27 за...    читать дальше
26 мая 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 26 мая снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,32 пункта (0,513%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2595,86 (-0,09%) пункта,...    читать дальше
26 мая 2026 года 16:08
ВТБ приобретет 5% дочернего банка Wildberries-Russ
Банковская группа ВТБ приобретает 5% Вайлдберриз банка в рамках стратегического партнерства с объединенной компанией Wildberries-Russ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Wildberries-Russ (ООО "РВБ", RWB).

"Группа RWB и ВТБ планируют заключить соглашение о...    читать дальше
26 мая 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 26 мая Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,51/77,37 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,51/77,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
26 мая 2026 года 16:01
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились по итогам 4-го месяца
Ценовые ожидания предприятий РФ в мае снижались четвертый месяц подряд, они опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России. "Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось снижением оценок ожидаемого спроса и небольшим...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:49
Минфин РФ 27 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26230 и 26251
Министерство финансов России 27 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26251 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года имеют 39...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:39
TikTok опять назван самым дорогим брендом в Китае
TikTok стал самым дорогим брендом в Китае третий год подряд, говорится в ежегодном отчете Brand Finance China 500. Стоимость бренда соцсети TikTok/Douyin за год подскочила на 45% (до $153,5 млрд).

Энергосетевая компания State Grid Corporation of China (+20%, до $102,4...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:31
МВФ повысил прогноз инфляции в Литве в 2026 году до 5,2%, сохранил оценку роста ВВП на уровне 2,9%
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста потребительских цен в Литве в 2026 году до 5,2% с ожидавшихся еще в апреле 4%.

"Ожидается, что в 2026 году инфляция продолжит расти из-за налоговых последствий и повышения цен на энергоносители, что усилит давление...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:30
В среду, 27 мая, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3 млрд
В среду, 27 мая, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $3 млрд.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:30
В среду, 27 мая, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 85,9 млрд руб.
В среду, 27 мая, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 85,9 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:30
В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,9 млн
В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,9 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:30
В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 183,38 млрд руб.
В среду, 27 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 183,38 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:25
Нефть марки Brent продолжает дорожать, WTI - снижается
Цена нефти североморской марки Brent поднимается днем во вторник на сообщениях о новых американских ударах по Ирану.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:14
Рост экспорта и импорта товарами в странах G20 в 1-м квартале составил 5,3%
Торговля товарами государствами G20 с поправкой на сезонные колебания в первом квартале 2026 года продемонстрировала существенный подъем, несмотря на сбои, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, сообщается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития...    читать дальше
26 мая 2026 года 15:06
Алюминий на LME дорожает на опасениях сокращения производства в Китае
Цены на алюминий обновили четырехлетний максимум на фоне опасений сокращения его производства в Китае при сохранении перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) торгуются на уровне $3687,5...    читать дальше
