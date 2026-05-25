Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Потребители ожидают сокращения ассортимента в 2026 году
Почти половина россиян (40%) ожидает сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке, следует из мартовского опроса консалтинговой группы "Б1" (бывшая Ernst & Young), с результатами которого ознакомились "Известия". По сравнению с осенью 2025...
 
Машиностроители испытывают дефицит инженерных и IТ-кадров
Около 66% организаций машиностроения в 2025 г. отмечали незначительную или острую нехватку инженерно-технических кадров, следует из данных мониторинга цифровой трансформации бизнеса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. У...
 
Затраты на регистрацию лекарств за рубежом могут компенсировать
Фармацевтические компании с 2027 года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг, пишет...
 
25 мая 2026 года 17:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 мая

25 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10365,3 (+50,89) руб./грамм; на серебро - 174,45 (+3,3) руб./грамм; на платину - 4457,9 (+50,76) руб./грамм; на палладий - 3146,75 (+37,72) руб./грамм.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
25 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 мая снизилась на 1,59% и составила 50736,999 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50736,999 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 821,106 млрд руб., или на...
25 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5476 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,60 коп. и составил 10,5476 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5005 руб., максимальный - 10,649 руб. Было заключено 110439 сделок. Объем торгов составил 147724,12...
25 мая 2026 года 19:05
Индекс МосБиржи упал на 1,1%, индекс РТС - на 1,5%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в минусе.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал незначительными изменениями индекса на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и роста металлов, при этом фактором давления остается дешевеющая...    читать дальше
25 мая 2026 года 19:00
В апреле мексиканский экспорт подскочил до исторического максимума
Объем мексиканского экспорта в апреле вырос на 32,6% в годовом выражении, до $72,04 млрд, говорится в сообщении государственного статистического агентства INEGI. Это максимум за всю историю подсчетов, то есть с 1980 года.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 24,1%, до...    читать дальше
25 мая 2026 года 18:55
Урожай какао в Кот-д'Ивуаре может вырасти в этом сельхозгоду на 10,5%
Урожай какао-бобов в Кот-д'Ивуаре в 2025/26 сельскохозяйственном году, который завершится в конце сентября, может увеличиться на 10,5% - до 2-2,1 млн тонн, прогнозирует Совет по кофе и какао (CCC).

Это станет первым повышением за три сезона после резкого падения урожая...    читать дальше
25 мая 2026 года 18:48
ФАС подготовила предложения по расширению перечня торгов госимуществом в электронной форме
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила предложения о расширении перечня торгов госимуществом, проводимых в электронной форме с использованием ГИС "Торги" (Torgi.gov.ru), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

По словам...    читать дальше
25 мая 2026 года 18:40
Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля
Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на столичных АЗС по итогам прошлой недели резко увеличилась - на 48 коп., до 77,93 руб. за литр, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Рост цен на дизель зафиксирован на заправках всех ВИНКов, а также ряде...    читать дальше
25 мая 2026 года 18:26
Правкомиссия одобрила законопроект о поддержке "Почты России"
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на модернизацию почтовой отрасли и поддержку АО "Почта России", сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Сегодня законопроект о "Почте" был поддержан на комиссии по...    читать дальше
25 мая 2026 года 18:18
Минцифры РФ предлагает запретить регионам вводить допограничения на установку базовых станций мобильной связи
Минцифры РФ разработало законопроект, который вводит запрет регионам и муниципальным образованиям вводить дополнительные ограничения на размещение базовых станций мобильной связи, которые могут препятствовать развитию телеком-инфраструктуры.

Проект федерального закона...    читать дальше
25 мая 2026 года 18:08
Банк Израиля ожидаемо снизил процентную ставку на 25 б.п. - до 3,75%
Банк Израиля в понедельник снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Результат совпал с ожиданиями большинства аналитиков, по данным Trading Economics.

До этого ставка оставалась неизменной по итогам двух заседаний...    читать дальше
25 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5465 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,38 коп. и составил 10,5465 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,498 руб., максимальный - 10,643 руб. Было заключено 13963 сделки. Объем торгов составил 25546,85...
25 мая 2026 года 17:55
Россия имеет хорошие перспективы поставок СПГ в Бразилию
Россия обладает хорошими перспективами поставок сжиженного природного газа в Бразилию, заявил журналистам посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий на полях заседания российско-бразильской межправкомиссии, которая проходит в понедельник в Бразилиа.

"Неплохие перспективы,...    читать дальше
25 мая 2026 года 17:48
МТС-банк может выплатить за 2025 г. 92,12 руб. на акцию
Совет директоров МТС-банка принял решение рекомендовать собранию акционеров направить на дивиденды по итогам 2025 года 25% от чистой прибыли по МСФО, сообщила кредитная организация.

Выплата на одну обыкновенную акцию может составить 96,12 руб.

Уставный капитал...    читать дальше
25 мая 2026 года 17:41
Профильный комитет Госдумы доработал законопроект о контроле за оборотом драгметаллов через ГИИС ДМДК
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о контроле за оборотом драгоценных металлов, дополнив его нормами о привязке двухмерного штрихового кода на ювелирных изделиях к данным государственной системы ГИИС ДМДК, о праве граждан совершать...    читать дальше
25 мая 2026 года 17:26
Совет директоров "Софтлайна" рекомендовал дивиденды за 2025 г. в 0,18 рубля на акцию
Совет директоров ПАО "Софтлайн" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,18 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов предложено направить 72 млн рублей. Датой...    читать дальше
25 мая 2026 года 17:22
