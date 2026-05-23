Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
ЦБ просят включить допинформацию в список раскрываемых эмитентами сведений
Банк России попросили включить информацию, необходимую для корректной оценки кредитного риска эмитента облигаций, в перечень сведений, подлежащих обязательному раскрытию. Письмо об этом на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина направил Юрий...
 
Обратный эффект биометрии: число нелегальных кредиторов выросло на треть
Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти, пишут "Известия". С марта этого года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую...
 
23 мая 2026 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 71,209 руб., евро - 82,5445 руб

23 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 71,209 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 82,5445 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,01 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
24 мая 2026 года 17:45
За три года в ВАО Москвы возвели 6 объектов образования за счет городского бюджета
С 2023 года в Восточном административном округе построили шесть объектов образования в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Новые школы и детские сады рассчитаны более чем на 2,1 тысячи учеников и воспитанников, сообщает пресс-служба столичного комплекса...    читать дальше
24 мая 2026 года 16:36
Таджикистан и ЕАБР договорились о финансировании реконструкции дороги Лабиджар - Калаихумб почти на $20 млн
Таджикистан и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали кредитные и грантовые соглашения на сумму $18,5 млн для реализации проекта реконструкции автодороги Лабиджар - Калаихумб, сообщило министерство транспорта республики. Вопросы реализации проекта и дальнейшего сотрудничества...    читать дальше
24 мая 2026 года 15:35
В Москве утвержден проект комплексного развития территорий с созданием свыше 2,5 тыс. рабочих мест
Правительство Москвы утвердило проект комплексного развития двух территорий общей площадью 1,31 га на западе столицы, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии двух неэффективно используемых...    читать дальше
24 мая 2026 года 13:37
Экспорт глюкозы из РФ в 1-м квартале вырос почти в 1,5 раза
РФ в первом квартале 2026 года экспортировала почти 7,5 тыс. глюкозы и глюкозного сиропа, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка выросла на 39%, до более $3,5 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со...    читать дальше
24 мая 2026 года 12:19
Пошлину за оформление российского гражданства планируется поднять до 50 тыс. руб.
Законопроекты о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства планируется рассмотреть на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроектов,...    читать дальше
24 мая 2026 года 11:28
Путин: Россия придает большое значение упрочению дружественных связей с африканскими государствами
Президент России Владимир Путин заявил о большом значении для РФ укрепления дружественных связей со странами Африки, отметил общее стремление к построению справедливого многополярного миропорядка.

"Российская Федерация придает большое значение упрочению традиционно...    читать дальше
24 мая 2026 года 10:39
В двух районах ЮАО в рамках проекта КРТ построят жилье по программе реновации
Правительством Москвы принято решение о комплексном развитии территорий (КРТ) общей площадью 9,4 га в Южном административном округе, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Как уточняется на портале mos.ru, реорганизации подлежат...    читать дальше
24 мая 2026 года 09:46
Компания казахстанского бизнесмена Шахмурата Муталипа Nature energy solutions выкупила 39,3% акций ERG
Компания Nature energy solutions Ltd., принадлежащая казахстанскому бизнесмену Шахмурату Муталипу, выкупила 39,3% акций Eurasian Resources Group (ERG), сообщила в субботу ERG. 18,6% акций приобретены у Патоха Шодиева и 20,7% - у наследников Александра Машкевича.

"Все...    читать дальше
24 мая 2026 года 09:02
23 мая 2026 года 17:48
За курсом доллара следят 19% россиян, за курсом евро - 13%
Сегодня за курсом доллара следит только каждый пятый россиянин, за евро - каждый восьмой, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря 2024 года Банк России...    читать дальше
23 мая 2026 года 16:46
"Справедливая Россия" предлагает увеличить лимит страхового возмещения банковских вкладов до 5 млн руб.
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной по вопросу увеличения лимита страхового возмещения банковских вкладов граждан с 1,4 млн до 5 млн рублей, говорится...    читать дальше
23 мая 2026 года 15:52
Вице-премьер РФ Григоренко: работа над нацпроектом по внедрению ИИ ведётся и с регионами, и с бизнесом
В ходе первого заседания межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта была рассмотрена структура национального плана по внедрению искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. Работа над...    читать дальше
23 мая 2026 года 14:25
Франция дополнительно инвестирует 1 млрд евро в квантовые вычисления и 550 млн евро в полупроводниковую отрасль
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал дополнительные инвестиции в размере 1 млрд евро в сферу квантовых вычислений, сообщает France24. Он отметил, что Франции и Евросоюзу необходимо вкладывать ресурсы, чтобы не отстать от США и Китая в этой сфере. "Скорость, с которой...    читать дальше
23 мая 2026 года 13:27
Россия выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"
РФ выставит на продажу 23,76% акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", следует из сообщения Росимущества. В пятницу вечером ведомство объявило о проведении отбора организатора продажи этого пакета. В качестве основания указано поручение правительства от 28 апреля. Заявки...    читать дальше
23 мая 2026 года 12:15
Первая беспилотная линия московского метро будет запущена к 2030 году
Первая беспилотная линия московского метрополитена - Большая кольцевая линия (БКЛ) - будет запущена к 2030 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "К 2030 году должны запустить первую беспилотную линию метро - БКЛ", - написал он в своем канале в Max.

По словам мэра,...    читать дальше
23 мая 2026 года 11:23
Таджикистан и АБИИ обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в энергетической отрасли
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума провел в Душанбе встречу с делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщили в пресс-центре министерства.

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в энергетической...    читать дальше
Страница 1 из 19
