Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
ЦБ просят включить допинформацию в список раскрываемых эмитентами сведений
Банк России попросили включить информацию, необходимую для корректной оценки кредитного риска эмитента облигаций, в перечень сведений, подлежащих обязательному раскрытию. Письмо об этом на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина направил Юрий...
 
Обратный эффект биометрии: число нелегальных кредиторов выросло на треть
Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти, пишут "Известия". С марта этого года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую...
 
22 мая 2026 года 09:16

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5267,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3631,51 млрд руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 мая составили по Российской Федерации 5267,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5079,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5311,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5117,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 мая составили 3631,51 млрд руб. против 3610,0472999999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
22 мая 2026 года 12:17
Российские банки могут недооценивать риски по кредитам застройщикам
Банки РФ могут недорезервировать кредиты застройщикам, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. "По резервам не самые, честно говоря, хорошие показатели информативные, резервы минимальные у нас. Здесь где-то банки, наверное, что-то...    читать дальше
22 мая 2026 года 12:10
Квартальная чистая прибыль "Интер РАО" снизилась на 1,5%
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 1-м квартале 2026 г. снизилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,5 млрд руб., говорится в отчете компании.

EBITDA выросла на 3,8%, до 56,7 млрд руб.

Выручка составила 523,3 млрд руб....    читать дальше
22 мая 2026 года 12:03
ВТБ разместит 22 мая однодневные бонды серии КС-4-1207 на 100 млрд руб. по цене 99,8885% от номинала
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1207 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8885% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,58% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
22 мая 2026 года 12:02
За 4 месяца недропользователи Чукотки снизили добычу золота на 8%, серебра - на 45%
Объем добычи золота в Чукотском автономном округе в январе-апреле 2026 года составил 6,5 тонны, серебра - 23,5 тонны, сообщила пресс-служба правительства ЧАО.

За первые 4 месяца 2025 года на Чукотке было добыто 7,1 тонны золота и 42,6 тонны серебра. Таким образом, в...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:54
Доля продаж жилья в рассрочку стабилизировалась, Банк России ждет принятия закона - директор департамента ЦБ
Доля продаж жилья застройщиками в рассрочку стабилизировалась, ЦБ РФ ждет принятия закона, который позволит регулировать сделки с использованием этого механизма, заявил директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов на конференции "Время...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:48
В2В-РТС за счет внедрения ИИ-аcсистентов планирует на 20-25% увеличить число коммерческих закупочных процедур
ПАО В2В-РТС (головная компания группы, в которую входят операторы двух электронных торговых площадок и разработчики решений и сервисов в области закупок) рассчитывает на 20-25% увеличить число закупочных процедур в сегменте коммерческих закупок за счет внедрения ИИ-ассистентов,...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:40
Hyundai отзывает в США более 420 тыс. автомобилей
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает 421,08 тыс. автомобилей в США из-за ошибки программного обеспечения, которая может привести к неожиданному срабатыванию тормозов, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA)...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:32
Выручка Richemont в 2026 фингоду выросла на 5%, оказавшись лучше ожиданий
Швейцарский производитель часов и ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA по итогам 2026 финансового года, который завершился 31 марта, нарастил выручку на 5% - до 22,42 млрд евро.

Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:24
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг СК "Ингосстрах-Жизнь" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" на уровне ruAAA и установило прогноз по рейтингу "стабильный", сообщает РА.

Присвоенный страховщику рейтинг обусловлен высокими размерными характеристиками...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:16
Денежная база в России выросла с 8 по 15 мая на 125,1 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 15 мая составил 20980,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 мая денежная база в России равнялась 20855,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,60%, или на 125,1 млрд...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:12
Испанская Puig и американская Estee Lauder отказались от идеи слияния
Американский косметический гигант Estee Lauder и испанский производитель косметики и парфюмерии Puig прекратили переговоры о возможном слиянии, сообщается в пресс-релизе компаний.

Сделки привела бы к созданию крупнейшего в мире игрока на рынке премиальной косметики с...    читать дальше
22 мая 2026 года 11:03
В апреле средний размер потребкредита в РФ составил 180,7 тыс. руб.
В апреле 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил в РФ 180,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% (в апреле 2025 года - 179,1 тыс. руб.), а с предыдущим месяцем - на 0,4% (в марте 2026...    читать дальше
22 мая 2026 года 10:55
Квартальная выручка МТС выросла на 14,7%, OIBDA - на 18%
ПАО "МТС" в 1-м квартале 2026 года получило выручку в 201,3 млрд рублей, что на 14,7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания. OIBDA группы выросла на 18% - до 74,7 млрд рублей.

Показатель выручки оказался чуть выше консенсус-прогноза...    читать дальше
22 мая 2026 года 10:47
Банк России купил юани на 1,2 млрд руб. с расчетами 21 мая
Банк России купил иностранную валюту с расчетами 21 мая 2026 года на 1,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9 января 2025...    читать дальше
22 мая 2026 года 10:40
С начала года в России предотвращено 78 терактов
В ФСБ сообщили, что с начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности.

"По оценкам Национального антитеррористического комитета, с начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том...
22 мая 2026 года 10:32
Чистая прибыль Lenovo подскочила в 4-м финквартале в 5,8 раза
Китайская Lenovo Group Ltd, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, в 4-м квартале 2025/26 финансового года увеличила чистую прибыль в 5,8 раза, что превзошло ожидания экспертов.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в январе-марте...    читать дальше
Страница 1 из 19
