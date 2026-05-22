.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 70,7902 руб., курс евро - в размере 83,2746 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
ЦБ просят включить допинформацию в список раскрываемых эмитентами сведений
Банк России попросили включить информацию, необходимую для корректной оценки кредитного риска эмитента облигаций, в перечень сведений, подлежащих обязательному раскрытию. Письмо об этом на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина направил Юрий...
 
Обратный эффект биометрии: число нелегальных кредиторов выросло на треть
Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти, пишут "Известия". С марта этого года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую...
 
22 мая 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 70,7902 руб., курс евро - в размере 83,2746 руб.

 0  
22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 70,7902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,07 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 83,2746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 129,23 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 мая 2026 года 17:48
За курсом доллара следят 19% россиян, за курсом евро только 13%
Сегодня за курсом доллара следит только каждый пятый россиянин, за евро - каждый восьмой, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря 2024 года Банк России...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 16:46
"Справедливая Россия" предлагает увеличить лимит страхового возмещения банковских вкладов до 5 млн руб.
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной по вопросу увеличения лимита страхового возмещения банковских вкладов граждан с 1,4 млн до 5 млн рублей, говорится...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 15:52
Вице-премьер РФ Григоренко: работа над нацпроектом по внедрению ИИ ведётся и с регионами, и с бизнесом
В ходе первого заседания межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта была рассмотрена структура национального плана по внедрению искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. Работа над...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 14:25
Франция дополнительно инвестирует 1 млрд евро в квантовые вычисления и 550 млн евро в полупроводниковую отрасль
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал дополнительные инвестиции в размере 1 млрд евро в сферу квантовых вычислений, сообщает France24. Он отметил, что Франции и Евросоюзу необходимо вкладывать ресурсы, чтобы не отстать от США и Китая в этой сфере. "Скорость, с которой...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 13:27
Россия выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"
РФ выставит на продажу 23,76% акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", следует из сообщения Росимущества. В пятницу вечером ведомство объявило о проведении отбора организатора продажи этого пакета. В качестве основания указано поручение правительства от 28 апреля. Заявки...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 12:15
Первая беспилотная линия московского метро будет запущена к 2030 году
Первая беспилотная линия московского метрополитена - Большая кольцевая линия (БКЛ) - будет запущена к 2030 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "К 2030 году должны запустить первую беспилотную линию метро - БКЛ", - написал он в своем канале в Max.

По словам мэра,...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 11:23
Таджикистан и АБИИ обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в энергетической отрасли
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума провел в Душанбе встречу с делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщили в пресс-центре министерства.

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в энергетической...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 10:42
Уорш приведен к присяге в качестве 17-го председателя ФРС.
Кевин Уорш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС). В ходе церемонии в Белом доме в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту.

"Я хочу, чтобы Кевин был полностью...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 10:17
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 69,29 руб. по обоим видам акций
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год из расчета 69,29 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 13...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 09:58
Россия ежегодно теряет до 7 млн тонн зерна из-за вредителей
РФ ежегодно теряет до 7 млн тонн зерна из-за вредителей хлебных запасов, сообщается в презентации руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в пятницу.

Вредители, в частности, амбарный долгоносик, влияют и на всхожесть семян...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 09:44
Рост объема активов на ИИС в 1-м квартале составил 9%
Объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам первого квартала 2026 года увеличился на 9% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, до 969 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России. Общее количество ИИС достигло 6,5 млн, из которых около 1,6 млн...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 09:23
Мировой выпуск стали в апреле снизился на 1,9% в годовом сравнении
Производство стали в 69 странах, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2026 года упало на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 153,4 млн тонн, сообщила организация.

В январе-апреле выпуск понизился по...    читать дальше
.
23 мая 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 71,209 руб., евро - 82,5445 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 71,209 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 82,5445 руб. По сравнению с...
.
22 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 мая выросла на 0,48% и составила 51558,105 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51558,105 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 246,258 млрд руб., или на...
.
22 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4916 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,74 коп. и составил 10,4916 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,45 руб., максимальный - 10,58 руб. Было заключено 89373 сделки. Объем торгов составил 132834,47 млн...
.
22 мая 2026 года 19:00
Российский рынок акций снизился на 1,5-2%
Российский рынок акций завершил тоги в минусе из-за слабости нефти и сокращения позиций игроками перед выходными.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.