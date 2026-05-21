Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в этом году
Экономика России увеличится на 1,3% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущий прогноз ЕК предусматривал увеличение ВВП РФ на 1,1% в текущем году. Прогноз на 2027 год ухудшен до 1,1% с 1,2%. По оценкам ЕК, в 2024 году российская...
 
Темп роста числа банкротств россиян в 1-м квартале замедлился
Темп прироста числа банкротств граждан в России в 1-м квартале 2026 года замедлился, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), представленные на конференции "Банкротства физических лиц....
 
ФНС стала жестче взыскивать долги с бизнеса
ФНС начала жестче взыскивать долги с бизнеса. Если компания задолжала налоговой, ФНС может после проверки принять обеспечительные меры - заморозить часть ее активов и ограничить операции по счетам. Обычно это происходит, если инспекция опасается,...
 
21 мая 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3947 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,71 коп. и составил 10,3947 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,355 руб., максимальный - 10,4635 руб. Было заключено 22328 сделок. Объем торгов составил 27552,09 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,446 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
НОВОСТИ
21 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 мая снизилась на 0,40% и составила 51311,847 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51311,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,615 млрд руб., или на...
21 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4042 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,70 коп. и составил 10,4042 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,36 руб., максимальный - 10,467 руб. Было заключено 94002 сделки. Объем торгов составил 108469,96 млн...
21 мая 2026 года 19:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 1,1%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг на позитиве.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал в минусе, сохраняя нисходящий импульс вечера среды вслед за подешевевшей нефтью на надеждах на деэскалацию на Ближнем Востоке. Основная сессия на...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:50
Нефть вечером продолжает дорожать
Нефть эталонных марок вечером по-прежнему торгуется со значительным повышением, восстанавливая понесенные накануне потери.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск подорожали на $3,02 (2,88%), до $108,04 за...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:47
В России предлагают ввести особый порядок госрегистрации судов, ограничить информацию о судовладельцах
Группа депутатов Госдумы предложила внести поправку в закон о мерах противодействия недружественным странам, согласно которой президент РФ получит право устанавливать специальный порядок государственной регистрации как морских судов, так и судов смешанного (река-море) и...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:34
Япония на фоне блокады Ормузского пролива снизила импорт нефти в апреле до исторического минимума
Импорт нефти Японией в апреле на фоне блокады Ормузского пролива рухнул до 4,48 млн тонн (или 1,1 млн б/с), говорится в сообщении министерства финансов страны.

По данным Kyodo News, это исторический минимум с 1979 года, когда берет начало ведение соответствующей...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:25
Чистая прибыль Ralph Lauren в 4-м финквартале увеличилась на 17,5%
Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в 4-м квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 17,5%, выручку - на 17%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:17
Минсельхоз РФ ожидает снижения транспортной субсидии на экспорт продукции АПК в этом году
Транспортная субсидия на экспорт продукции АПК в 2026 году может снизиться по сравнению с 2025 годом, не исключает директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Александр Малов.

"В прошлом году у нас было предусмотрено 15 млрд рублей на эти цели...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:08
Банк России повысил прогноз по стоимости риска юрлиц на 2026 г.
ЦБ РФ повысил прогноз по стоимости риска юрлиц на 2026 год до 1,3-1,7% с 1,1-1,5% ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

"В дальнейшем ожидаем роста отчислений в резервы по компаниям с высокой долговой нагрузкой и ранее накопленными...    читать дальше
21 мая 2026 года 18:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 мая
ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10202,77 (-54,75) руб./грамм; на серебро - 172,18 (-1,28) руб./грамм; на платину - 4406,25 (-19,13) руб./грамм; на палладий - 3093,02 (-57,21) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
21 мая 2026 года 18:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 мая в размере 70,7902 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 70,7902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,07 коп.

Это автоматическое сообщение.
21 мая 2026 года 18:00
ЦБ РФ установил курс евро с 22 мая в размере 83,2746 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 83,2746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 129,23 коп.

Это автоматическое сообщение.
21 мая 2026 года 17:52
ЦБ РФ понизил верхнюю границу прогноза прироста потребкредитов в этом году
Банк России понизил верхнюю границу диапазона прогноза по прочим розничным (потребительским) кредитам на 2026 год, теперь ждет рост на уровне 4-8% вместо 4-9% из-за медленного восстановления сегмента, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:44
Еврокомиссия понизила на этот год прогноз роста ВВП Латвии и Эстонии, сохранила прогноз для Литвы
Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания экономического роста Латвии и Эстонии на текущий год, сохранив неизменным прогноз для Литвы, во всех странах Балтии ожидает ускорения инфляции.

Как отмечается в опубликованном весеннем макроэкономическом прогнозе ЕК (Europian Economic...    читать дальше
21 мая 2026 года 17:37
Банк России повысил на этот год прогноз по прибыли банков РФ о 3,4-3,9 трлн руб. с учетом улучшения ожиданий по марже
ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 трлн...    читать дальше
