.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3947 руб.
.
21 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3947 руб.
|0
21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,71 коп. и составил 10,3947 руб. Минимальный курс юаня составил 10,355 руб., максимальный - 10,4635 руб. Было заключено 22328 сделок. Объем торгов составил 27552,09 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,446 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 мая снизилась на 0,40% и составила 51311,847 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51311,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,615 млрд руб., или на...
.21 мая 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,70 коп. и составил 10,4042 руб. Минимальный курс юаня составил 10,36 руб., максимальный - 10,467 руб. Было заключено 94002 сделки. Объем торгов составил 108469,96 млн...
.21 мая 2026 года 19:02
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг на позитиве. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал в минусе, сохраняя нисходящий импульс вечера среды вслед за подешевевшей нефтью на надеждах на деэскалацию на Ближнем Востоке. Основная сессия на... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:50
Нефть эталонных марок вечером по-прежнему торгуется со значительным повышением, восстанавливая понесенные накануне потери. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск подорожали на $3,02 (2,88%), до $108,04 за... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:47
В России предлагают ввести особый порядок госрегистрации судов, ограничить информацию о судовладельцах
Группа депутатов Госдумы предложила внести поправку в закон о мерах противодействия недружественным странам, согласно которой президент РФ получит право устанавливать специальный порядок государственной регистрации как морских судов, так и судов смешанного (река-море) и... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:34
Импорт нефти Японией в апреле на фоне блокады Ормузского пролива рухнул до 4,48 млн тонн (или 1,1 млн б/с), говорится в сообщении министерства финансов страны. По данным Kyodo News, это исторический минимум с 1979 года, когда берет начало ведение соответствующей... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:25
Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в 4-м квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 17,5%, выручку - на 17%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:17
Транспортная субсидия на экспорт продукции АПК в 2026 году может снизиться по сравнению с 2025 годом, не исключает директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Александр Малов. "В прошлом году у нас было предусмотрено 15 млрд рублей на эти цели... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:08
ЦБ РФ повысил прогноз по стоимости риска юрлиц на 2026 год до 1,3-1,7% с 1,1-1,5% ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В дальнейшем ожидаем роста отчислений в резервы по компаниям с высокой долговой нагрузкой и ранее накопленными... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:02
ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10202,77 (-54,75) руб./грамм; на серебро - 172,18 (-1,28) руб./грамм; на платину - 4406,25 (-19,13) руб./грамм; на палладий - 3093,02 (-57,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.21 мая 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,71 коп. и составил 10,3947 руб. Минимальный курс юаня составил 10,355 руб., максимальный - 10,4635 руб. Было заключено 22328 сделок. Объем торгов составил 27552,09...
.21 мая 2026 года 18:00
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 70,7902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,07 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 мая 2026 года 18:00
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 83,2746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 129,23 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 мая 2026 года 17:52
Банк России понизил верхнюю границу диапазона прогноза по прочим розничным (потребительским) кредитам на 2026 год, теперь ждет рост на уровне 4-8% вместо 4-9% из-за медленного восстановления сегмента, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому... читать дальше
.21 мая 2026 года 17:44
Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания экономического роста Латвии и Эстонии на текущий год, сохранив неизменным прогноз для Литвы, во всех странах Балтии ожидает ускорения инфляции. Как отмечается в опубликованном весеннем макроэкономическом прогнозе ЕК (Europian Economic... читать дальше
.21 мая 2026 года 17:37
Банк России повысил на этот год прогноз по прибыли банков РФ о 3,4-3,9 трлн руб. с учетом улучшения ожиданий по марже
ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 трлн... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.