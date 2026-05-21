ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 мая в размере 70,7902 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51311,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,615 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,70 коп. и составил 10,4042 руб. Минимальный курс юаня составил 10,36 руб., максимальный - 10,467 руб. Было заключено 94002 сделки. Объем торгов составил 108469,96 млн...

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг на позитиве. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал в минусе, сохраняя нисходящий импульс вечера среды вслед за подешевевшей нефтью на надеждах на деэскалацию на Ближнем Востоке. Основная сессия на... читать дальше

Нефть эталонных марок вечером по-прежнему торгуется со значительным повышением, восстанавливая понесенные накануне потери. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск подорожали на $3,02 (2,88%), до $108,04 за... читать дальше

Группа депутатов Госдумы предложила внести поправку в закон о мерах противодействия недружественным странам, согласно которой президент РФ получит право устанавливать специальный порядок государственной регистрации как морских судов, так и судов смешанного (река-море) и... читать дальше

Импорт нефти Японией в апреле на фоне блокады Ормузского пролива рухнул до 4,48 млн тонн (или 1,1 млн б/с), говорится в сообщении министерства финансов страны. По данным Kyodo News, это исторический минимум с 1979 года, когда берет начало ведение соответствующей... читать дальше

Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в 4-м квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 17,5%, выручку - на 17%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам... читать дальше

Транспортная субсидия на экспорт продукции АПК в 2026 году может снизиться по сравнению с 2025 годом, не исключает директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Александр Малов. "В прошлом году у нас было предусмотрено 15 млрд рублей на эти цели... читать дальше

ЦБ РФ повысил прогноз по стоимости риска юрлиц на 2026 год до 1,3-1,7% с 1,1-1,5% ранее, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В дальнейшем ожидаем роста отчислений в резервы по компаниям с высокой долговой нагрузкой и ранее накопленными... читать дальше

ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10202,77 (-54,75) руб./грамм; на серебро - 172,18 (-1,28) руб./грамм; на платину - 4406,25 (-19,13) руб./грамм; на палладий - 3093,02 (-57,21) руб./грамм.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,71 коп. и составил 10,3947 руб. Минимальный курс юаня составил 10,355 руб., максимальный - 10,4635 руб. Было заключено 22328 сделок. Объем торгов составил 27552,09...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 70,7902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,07 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 83,2746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 129,23 коп.

Банк России понизил верхнюю границу диапазона прогноза по прочим розничным (потребительским) кредитам на 2026 год, теперь ждет рост на уровне 4-8% вместо 4-9% из-за медленного восстановления сегмента, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому... читать дальше

Еврокомиссия (ЕК) понизила ожидания экономического роста Латвии и Эстонии на текущий год, сохранив неизменным прогноз для Литвы, во всех странах Балтии ожидает ускорения инфляции. Как отмечается в опубликованном весеннем макроэкономическом прогнозе ЕК (Europian Economic... читать дальше

ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 трлн... читать дальше

