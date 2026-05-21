Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5311,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3610,05 млрд руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 мая составили по Российской Федерации 5311,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5117,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5711,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5502,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 мая составили 3610,05 млрд руб. против 3675,52106 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

