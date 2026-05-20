.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 мая
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Россия настроена и дальше развивать сотрудничество с КНР как в двустороннем плане, так и на международных площадках - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем. "За 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно...
 
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним, зафиксировав право, а не обязанность родителя уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такая мера...
 
Бизнес стал чаще сталкиваться с кассовыми разрывами
Порядка 27% российских компаний и ИП в 2026 г. столкнулись с кассовыми разрывами в первый раз или впервые за долгое время, еще 26% назвали временную нехватку средств на текущие расходы "нормальным явлением" в своей работе. Такие результаты показал...
 
20 мая 2026 года 17:54

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 мая

 0  
20 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10257,52 (-206,87) руб./грамм; на серебро - 173,46 (-0,12) руб./грамм; на платину - 4425,38 (-99,24) руб./грамм; на палладий - 3150,23 (-97,69) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 мая 2026 года 08:03
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2
Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже в минусе, сохраняя нисходящий импульс вечера среды вслед за подешевевшей нефтью на надеждах на деэскалацию на Ближнем Востоке. Сдерживают покупателей также неоднозначные данные Росстата по инфляции и новости о...    читать дальше
.
21 мая 2026 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 70,9509 руб., евро - 81,9823 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 70,9509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,17 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 81,9823 руб. По сравнению с...
.
21 мая 2026 года 08:00
ВТБ разместит 22 мая однодневные бонды серии КС-4-1207 на 100 млрд рублей
1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1207 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 мая снизилась на 1,02% и составила 51519,463 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51519,463 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,509 млрд руб., или на...
.
20 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4212 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,40 коп. и составил 10,4212 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,29 руб., максимальный - 10,483 руб. Была заключена 83701 сделка. Объем торгов составил 110375,03 млн...
.
20 мая 2026 года 19:11
Бензин в РФ с 13 по 18 мая подорожал на 0,11%
Потребительские цены на бензин в РФ с 13 по 18 мая (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной "недели") выросли по сравнению с предыдущим статистическим периодом на 0,11% после повышения на 0,07% с 5 по 12 мая, на 0,1% с 28 апреля...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 19:08
Цены промпроизводителей в РФ в апреле ускорили рост до 6,1%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5%...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 19:05
Индекс МосБиржи снизился на 0,9%, индекс РТС - на 0,4%
Российский рынок завершил торги в минусе под давлением продавцов на фоне дешевеющей нефти, а также в отсутствие ясности с параметрами газопровода "Силы Сибири 2" и годовыми дивидендами "Газпрома".

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 19:03
Дефляция в РФ с 13 по 18 мая составила 0,02%
Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля.

С начала месяца...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:51
ЦБ РФ в январе-апреле сократил объем золота в резервах на 0,9 млн унций
Банк России в апреле снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций (примерно на 6 тонн, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 мая объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,9 млн...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:42
Нефтяные цены усилили снижение
Снижение цен на нефть усилилось вечером в среду на заявлениях президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке. Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:35
МВФ ухудшил макропрогноз для Молдавии на 2026 год из-за энергетического шока
Международный валютный фонд (МВФ) снова ухудшил прогноз ключевых макроэкономических показателей для Молдавии на фоне достижения договоренностей о запуске в стране запрошенной Кишиневом 3-летней нефинансовой программы координации политики (policy coordination instrument,...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:28
Профсоюз Samsung достиг предварительного соглашения об увеличении зарплаты и отложил забастовку
Профсоюз работников Samsung Electronics Co. в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку, чтобы дать членам профсоюза время проголосовать за или против этого соглашения, пишет местное агентство...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:21
Строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива, начатое ОАЭ в прошлом году, завершено на 50%
Строительство нового нефтепровода в обход Ормузского пролива, начатое ОАЭ в прошлом году, завершено на 50%, заявил глава нефтяной госкомпании ADNOC Султан Аль-Джабер.

Пресс-служба Абу-Даби впервые публично сообщила о существовании проекта на прошлой неделе, заявив, что...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:08
"ЭР-Телеком" планирует присоединить пять региональных "дочек"
Единственный акционер АО "ЭР-Телеком Холдинг" принял решение о реорганизации компании в форме присоединения пяти дочерних обществ, говорится в сообщении АО.

Так, МКАО "ЭР-Телеком Холдинг" (Калининград, единственный акционер одноименного АО) приняло решение о...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4118 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 10,4118 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,286 руб., максимальный - 10,4785 руб. Было заключено 12387 сделок. Объем торгов составил 20345,99...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.