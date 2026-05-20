ЦБ РФ установил курс евро с 21 мая в размере 81,9823 руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 81,9823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 80,48 коп.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже в минусе, сохраняя нисходящий импульс вечера среды вслед за подешевевшей нефтью на надеждах на деэскалацию на Ближнем Востоке. Сдерживают покупателей также неоднозначные данные Росстата по инфляции и новости о... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 70,9509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,17 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 81,9823 руб. По сравнению с...

1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1207 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51519,463 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,509 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,40 коп. и составил 10,4212 руб. Минимальный курс юаня составил 10,29 руб., максимальный - 10,483 руб. Была заключена 83701 сделка. Объем торгов составил 110375,03 млн...

Потребительские цены на бензин в РФ с 13 по 18 мая (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной "недели") выросли по сравнению с предыдущим статистическим периодом на 0,11% после повышения на 0,07% с 5 по 12 мая, на 0,1% с 28 апреля... читать дальше

Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5%... читать дальше

Российский рынок завершил торги в минусе под давлением продавцов на фоне дешевеющей нефти, а также в отсутствие ясности с параметрами газопровода "Силы Сибири 2" и годовыми дивидендами "Газпрома". В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский... читать дальше

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. С начала месяца... читать дальше

Банк России в апреле снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций (примерно на 6 тонн, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 мая объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 73,9 млн... читать дальше

Снижение цен на нефть усилилось вечером в среду на заявлениях президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке. Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень... читать дальше

Международный валютный фонд (МВФ) снова ухудшил прогноз ключевых макроэкономических показателей для Молдавии на фоне достижения договоренностей о запуске в стране запрошенной Кишиневом 3-летней нефинансовой программы координации политики (policy coordination instrument,... читать дальше

Профсоюз работников Samsung Electronics Co. в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку, чтобы дать членам профсоюза время проголосовать за или против этого соглашения, пишет местное агентство... читать дальше

Строительство нового нефтепровода в обход Ормузского пролива, начатое ОАЭ в прошлом году, завершено на 50%, заявил глава нефтяной госкомпании ADNOC Султан Аль-Джабер. Пресс-служба Абу-Даби впервые публично сообщила о существовании проекта на прошлой неделе, заявив, что... читать дальше

Единственный акционер АО "ЭР-Телеком Холдинг" принял решение о реорганизации компании в форме присоединения пяти дочерних обществ, говорится в сообщении АО. Так, МКАО "ЭР-Телеком Холдинг" (Калининград, единственный акционер одноименного АО) приняло решение о... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 10,4118 руб. Минимальный курс юаня составил 10,286 руб., максимальный - 10,4785 руб. Было заключено 12387 сделок. Объем торгов составил 20345,99...

