Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5711,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3675,52 млрд руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 мая составили по Российской Федерации 5711,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5502,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5861,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5654 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 мая составили 3675,52 млрд руб. против 3610,42451 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.