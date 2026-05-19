ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 71,2926 руб.
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Россия настроена и дальше развивать сотрудничество с КНР как в двустороннем плане, так и на международных площадках - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем. "За 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно...
 
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним, зафиксировав право, а не обязанность родителя уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такая мера...
 
Бизнес стал чаще сталкиваться с кассовыми разрывами
Порядка 27% российских компаний и ИП в 2026 г. столкнулись с кассовыми разрывами в первый раз или впервые за долгое время, еще 26% назвали временную нехватку средств на текущие расходы "нормальным явлением" в своей работе. Такие результаты показал...
 
19 мая 2026 года 17:48

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 71,2926 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 71,2926 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,71 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
НОВОСТИ
20 мая 2026 года 12:51
Россия увеличила экспорт гороха в Китай в январе-апреле в 2 раза - до рекордных 500 тыс. тонн
Экспорт российского сушеного гороха в Китай в январе-апреле составил около 500 тыс. тонн, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на руководителя Илью Ильюшина. Стоимость поставок выросла почти в...    читать дальше
20 мая 2026 года 12:43
Доля отказов по заявкам на автокредиты в РФ снижается третий месяц подряд
Доля отказов по заявкам на автокредиты в апреле 2026 года составила 76,1%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1 процентного пункта (п.п.), а с предыдущим месяцем - на 1,7 п.п., говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ),...    читать дальше
20 мая 2026 года 12:35
Большинство европейских фондовых рынков торгуется на подъеме
Европейские рынки акций в основном повышаются в среду, трейдеры оценивают ход событий на Ближнем Востоке, статданные и корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме во вторник вечером, что война с...    читать дальше
20 мая 2026 года 12:22
Китай продлевает безвизовый режим с Россией до конца 2027 года
Китай принял решение продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года для упрощения передвижений граждан, заявил в среду представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал в среду, что (...) Китай принял решение продлить безвизовый режим с...    читать дальше
20 мая 2026 года 12:15
Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 3%, в ЕС - до 3,2%
Потребительские цены в еврозоне в апреле 2026 года увеличились на 3,0% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% месяцем ранее. Окончательные данные совпали с...    читать дальше
20 мая 2026 года 12:08
Российские страховщики жизни увеличили сборы в 1-м квартале на 13%, выплаты выросли на 20%
Общие сборы российских страховщиков жизни в 1-м квартале 2026 года увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общие выплаты выросли на 20%, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

В абсолютном выражении по итогам 1-го квартала...    читать дальше
20 мая 2026 года 12:01
Доналоговая прибыль Marks & Spencer сократилась по итогам фингода на 29%, выручка выросла на четверть
Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) сократила доналоговую прибыль в прошедшем финансовом году на 28,8%, несмотря на значительный рост выручки, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в...    читать дальше
20 мая 2026 года 11:53
Россия на 13% увеличила в январе-апреле экспорт рыбы в Китай
Россия в январе-апреле экспортировала в Китай 550 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла почти в полтора раза, до более $1,6 млрд, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Главного таможенного...    читать дальше
20 мая 2026 года 11:52
ВТБ разместит 20 мая однодневные бонды серии КС-4-1205 на 100 млрд руб. по цене 99,963% от номинала
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1205 объемом 100 млрд рублей по цене 99,963% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,51% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
20 мая 2026 года 11:46
ЕАБР до 2031 г. намерен инвестировать в экономику Узбекистана до $1,5 млрд
Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать в экономику Узбекистана до $1,5 млрд до 2031 года, заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на церемонии открытия представительства банка в Ташкенте.

"Банк приступает к полноценной инвестиционной работе...    читать дальше
20 мая 2026 года 11:38
Производитель полупроводниковой продукции Analog Devices покупает Empower Semiconductor за $1,5 млрд
Американский производитель полупроводниковой продукции Analog Devices покупает Empower Semiconductor, выпускающую чипы для центров обработки данных (ЦОД), за $1,5 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Analog Devices, сделка одобрена советами директоров обеих компаний....    читать дальше
20 мая 2026 года 11:30
Нацбанк Белоруссии снизил ставку рефинансирования до 9,25%
Правление Национального банка Белоруссии (НББ) понизило ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 9,25% с 9,75% годовых (действовала с 25 июня 2025 года), сообщила пресс-служба НББ.

Новая ставка будет действовать с 1 июня. Ставка по кредиту овернайт также...    читать дальше
20 мая 2026 года 11:23
В Узбекистане планируется запустить производство автомобилей Volkswagen
Производство автомобилей Volkswagen планируется запустить в Узбекистане, сообщается на сайте президента страны.

Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию автомобильной промышленности, расширению...    читать дальше
20 мая 2026 года 11:10
Experian анонсировала buyback на $1 млрд
Оператор кредитных бюро Experian анонсировал программу обратного выкупа акций на сумму $1 млрд после публикации сильной отчетности за 2026 фингод.

Как говорится в сообщении компании, buyback будет действовать до 30 июня 2027 года. За финансовый год, завершившийся 31...    читать дальше
20 мая 2026 года 11:02
Квартальная выручка "Промомеда" выросла в 1,6 раза
Группа "Промомед" в 1-м квартале 2026 года увеличила выручку на 62,2% по сравнению с 1-м кварталом 2025 года, до 7,3 млрд рублей, сообщает компания со ссылкой на управленческую отчетность. Доля коммерческих продаж составила 77%, бюджетных - 23%.

"Такая структура продаж...    читать дальше
20 мая 2026 года 10:50
Citigroup ожидает роста цены Brent до $120 за баррель в ближайшей перспективе
Аналитики Citigroup Inc. ожидают роста цены нефти Brent до $120 за баррель в ближайшей перспективе, отмечая, что рынок недооценивает риск затягивания перебоев в поставках из-за ближневосточного конфликта.

Brent может подорожать и до $150 за баррель, если Ормузский...    читать дальше
