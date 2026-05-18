Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Кадровый дефицит в РФ к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек
Российские отрасли могут самостоятельно практически полностью закрыть кадровый дефицит, оценивающийся в РФ к 2030 году на уровне 3,1 млн человек, за счет реализации программ повышения производительности труда. Об этом заявил вице-премьер РФ...
 
В 1-м квартале власти вывели из тени 220 тыс. работников
В России, по оценкам экспертов, от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Речь идет о сотрудниках без трудового договора, получающих зарплату полностью или частично "в конверте", а также о тех, кого оформляют как самозанятых вместо...
 
МФО перестраивают бизнес
Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос...
 
18 мая 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,625 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,621 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
НОВОСТИ
19 мая 2026 года 13:30
Азиатские фондовые индикаторы завершили торги противоречиво
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой тенденции.

Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,4% вслед за акциями представителей технологической сферы. Снижение индекса было отмечено по итогам четвертой сессии...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:23
Для инвестирования в российский финрынок нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин"
Иностранные инвесторы открыли несколько счетов типа "Ин" для инвестирования в российский финансовый рынок в рамках нового механизма, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я точно знаю, что было открыто несколько счетов, это очень хороший признак", - сказал...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 19 мая снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,3 пункта (0,424%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2656,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2674,79 (+0,23%) пункта,...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:15
Интенсивность введения в РФ новой регуляторики для телеком-отрасли пора снизить - "Мегафон"
В России необходимо снизить интенсивность введения новых регуляторных мер для телеком-отрасли, сконцентрировавшись на качестве принимаемых инициатив, считает директор по связям с государственными органами ПАО "Мегафон" Владимир Месропян.

"В режиме, когда инициативы...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:07
В ходе визита Путина в КНР будут обсуждаться наиболее острые мировые кризисы
Ключевые мировые кризисы будут обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас очень широкая повестка в переговорах с Китаем. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что...
19 мая 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 77,4633 руб.
Минимальное значение за месяц (с 19 апреля по 19 мая) - 77,4633 руб. за доллар, максимальное значение - 80,512 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,05 руб.

Это автоматическое сообщение.
19 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,65/76,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/76,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 110 коп., средний...
19 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 мая Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 86,79/91,29 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,79/91,29 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал на...
19 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 мая Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,92/77,46 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,92/77,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 76 коп., Cредний курс продажи упал...
19 мая 2026 года 13:00
"Калининградский морской торговый порт" передан в собственность "Росатома"
Госкорпорация "Росатом" стала владельцем 100% АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП), соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 18 мая.

В декабре 2025 года транспортная группа FESCO (находится в контуре управления ГК "Росатом") получила в управление АО...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:50
Китай в апреле на 6% в годовом выражении увеличил потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в апреле выросло на 6% в годовом выражении - до 820,5 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.

В том числе потребление в...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:42
Банк России сможет устанавливать требования к криптовалютным AML-сервисам
Банк России получит право устанавливать требования к сервисам проверок Anti-Money Laundering (AML), такое изменение было внесено в законопроект о регулировании криптовалют в РФ при его подготовке ко второму чтению, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:34
В марте внешнеторговый профицит еврозоны составил 7,8 млрд евро
Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2026 года составило 7,8 млрд евро по сравнению с профицитом в 11,1 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата. В марте 2025 года профицит внешней торговли...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:25
Stellantis начнет выпуск недорогого E-Car для европейского рынка в 2028 году
Stellantis планирует выпускать новый небольшой и недорогой электромобиль для европейского рынка.

Производство так называемого E-Car - доступного, компактного электромобиля - начнется в 2028 году на заводе в Помильяно-д'Арко на юге Италии, сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:17
Wildberries готовит к запуску В2В-экспорт российских товаров в Китай
Маркетплейс Wildberries готовит к запуску в тестовом режиме B2B-экспорт товаров российского производства в Китай, сообщила компания. В пресс-службе Wildberries уточнили, что экспорт планируется запустить до конца мая.

"Новый механизм позволит китайским компаниям и...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:09
Европейские фондовые индексы демонстрируют рост в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднимаются сегодня на сигналах снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс Stoxx Europe 600 к 12:03 мск повысился на 0,79% - до 615,00 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к 11:47 мск прибавил 0,74%,...    читать дальше
