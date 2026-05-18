ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 мая в размере 72,3497 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 72,3497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 77,78 коп.

.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой тенденции. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,4% вслед за акциями представителей технологической сферы. Снижение индекса было отмечено по итогам четвертой сессии... Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,4% вслед за акциями представителей технологической сферы. Снижение индекса было отмечено по итогам четвертой сессии... читать дальше

.

Иностранные инвесторы открыли несколько счетов типа "Ин" для инвестирования в российский финансовый рынок в рамках нового механизма, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я точно знаю, что было открыто несколько счетов, это очень хороший признак", - сказал... "Я точно знаю, что было открыто несколько счетов, это очень хороший признак", - сказал... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,3 пункта (0,424%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2656,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2674,79 (+0,23%) пункта,... читать дальше

.

В России необходимо снизить интенсивность введения новых регуляторных мер для телеком-отрасли, сконцентрировавшись на качестве принимаемых инициатив, считает директор по связям с государственными органами ПАО "Мегафон" Владимир Месропян. "В режиме, когда инициативы... "В режиме, когда инициативы... читать дальше

.

Ключевые мировые кризисы будут обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "У нас очень широкая повестка в переговорах с Китаем. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что... "У нас очень широкая повестка в переговорах с Китаем. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что...

.

Минимальное значение за месяц (с 19 апреля по 19 мая) - 77,4633 руб. за доллар, максимальное значение - 80,512 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,05 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/76,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 110 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,79/91,29 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,92/77,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 76 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Госкорпорация "Росатом" стала владельцем 100% АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП), соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 18 мая. В декабре 2025 года транспортная группа FESCO (находится в контуре управления ГК "Росатом") получила в управление АО... В декабре 2025 года транспортная группа FESCO (находится в контуре управления ГК "Росатом") получила в управление АО... читать дальше

.

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в апреле выросло на 6% в годовом выражении - до 820,5 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. В том числе потребление в... В том числе потребление в... читать дальше

.

Банк России получит право устанавливать требования к сервисам проверок Anti-Money Laundering (AML), такое изменение было внесено в законопроект о регулировании криптовалют в РФ при его подготовке ко второму чтению, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей... читать дальше

.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2026 года составило 7,8 млрд евро по сравнению с профицитом в 11,1 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата. В марте 2025 года профицит внешней торговли... читать дальше

.

Stellantis планирует выпускать новый небольшой и недорогой электромобиль для европейского рынка. Производство так называемого E-Car - доступного, компактного электромобиля - начнется в 2028 году на заводе в Помильяно-д'Арко на юге Италии, сообщается в пресс-релизе... Производство так называемого E-Car - доступного, компактного электромобиля - начнется в 2028 году на заводе в Помильяно-д'Арко на юге Италии, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Маркетплейс Wildberries готовит к запуску в тестовом режиме B2B-экспорт товаров российского производства в Китай, сообщила компания. В пресс-службе Wildberries уточнили, что экспорт планируется запустить до конца мая. "Новый механизм позволит китайским компаниям и... "Новый механизм позволит китайским компаниям и... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднимаются сегодня на сигналах снижения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Stoxx Europe 600 к 12:03 мск повысился на 0,79% - до 615,00 пункта. Индекс Stoxx Europe 600 к 12:03 мск повысился на 0,79% - до 615,00 пункта. Британский индикатор FTSE 100 к 11:47 мск прибавил 0,74%,... Британский индикатор FTSE 100 к 11:47 мск прибавил 0,74%,... читать дальше

.