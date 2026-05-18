Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Кадровый дефицит в РФ к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек
Российские отрасли могут самостоятельно практически полностью закрыть кадровый дефицит, оценивающийся в РФ к 2030 году на уровне 3,1 млн человек, за счет реализации программ повышения производительности труда. Об этом заявил вице-премьер РФ...
 
В 1-м квартале власти вывели из тени 220 тыс. работников
В России, по оценкам экспертов, от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Речь идет о сотрудниках без трудового договора, получающих зарплату полностью или частично "в конверте", а также о тех, кого оформляют как самозанятых вместо...
 
МФО перестраивают бизнес
Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос...
 
18 мая 2026 года 17:50

ЦБ РФ установил курс евро с 19 мая в размере 84,0742 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 84,0742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 110,88 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
НОВОСТИ
19 мая 2026 года 13:30
Азиатские фондовые индикаторы завершили торги противоречиво
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой тенденции.

Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,4% вслед за акциями представителей технологической сферы. Снижение индекса было отмечено по итогам четвертой сессии...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:23
Для инвестирования в российский финрынок нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин"
Иностранные инвесторы открыли несколько счетов типа "Ин" для инвестирования в российский финансовый рынок в рамках нового механизма, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Я точно знаю, что было открыто несколько счетов, это очень хороший признак", - сказал...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 19 мая снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,3 пункта (0,424%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2656,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2674,79 (+0,23%) пункта,...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:15
Интенсивность введения в РФ новой регуляторики для телеком-отрасли пора снизить - "Мегафон"
В России необходимо снизить интенсивность введения новых регуляторных мер для телеком-отрасли, сконцентрировавшись на качестве принимаемых инициатив, считает директор по связям с государственными органами ПАО "Мегафон" Владимир Месропян.

"В режиме, когда инициативы...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:07
В ходе визита Путина в КНР будут обсуждаться наиболее острые мировые кризисы
Ключевые мировые кризисы будут обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас очень широкая повестка в переговорах с Китаем. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что...
19 мая 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 77,4633 руб.
Минимальное значение за месяц (с 19 апреля по 19 мая) - 77,4633 руб. за доллар, максимальное значение - 80,512 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,05 руб.

Это автоматическое сообщение.
19 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,65/76,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/76,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 110 коп., средний...
19 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 мая Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 86,79/91,29 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,79/91,29 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи упал на...
19 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 мая Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,92/77,46 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,92/77,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 76 коп., Cредний курс продажи упал...
19 мая 2026 года 13:00
"Калининградский морской торговый порт" передан в собственность "Росатома"
Госкорпорация "Росатом" стала владельцем 100% АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП), соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 18 мая.

В декабре 2025 года транспортная группа FESCO (находится в контуре управления ГК "Росатом") получила в управление АО...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:50
Китай в апреле на 6% в годовом выражении увеличил потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в апреле выросло на 6% в годовом выражении - до 820,5 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.

В том числе потребление в...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:42
Банк России сможет устанавливать требования к криптовалютным AML-сервисам
Банк России получит право устанавливать требования к сервисам проверок Anti-Money Laundering (AML), такое изменение было внесено в законопроект о регулировании криптовалют в РФ при его подготовке ко второму чтению, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:34
В марте внешнеторговый профицит еврозоны составил 7,8 млрд евро
Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в марте 2026 года составило 7,8 млрд евро по сравнению с профицитом в 11,1 млрд евро в феврале, свидетельствуют данные Евростата. В марте 2025 года профицит внешней торговли...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:25
Stellantis начнет выпуск недорогого E-Car для европейского рынка в 2028 году
Stellantis планирует выпускать новый небольшой и недорогой электромобиль для европейского рынка.

Производство так называемого E-Car - доступного, компактного электромобиля - начнется в 2028 году на заводе в Помильяно-д'Арко на юге Италии, сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:17
Wildberries готовит к запуску В2В-экспорт российских товаров в Китай
Маркетплейс Wildberries готовит к запуску в тестовом режиме B2B-экспорт товаров российского производства в Китай, сообщила компания. В пресс-службе Wildberries уточнили, что экспорт планируется запустить до конца мая.

"Новый механизм позволит китайским компаниям и...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:09
Европейские фондовые индексы демонстрируют рост в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднимаются сегодня на сигналах снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс Stoxx Europe 600 к 12:03 мск повысился на 0,79% - до 615,00 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к 11:47 мск прибавил 0,74%,...    читать дальше
