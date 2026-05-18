Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5814,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3520,51 млрд руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 мая составили по Российской Федерации 5814,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5597,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5718,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5510,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 мая составили 3520,51 млрд руб. против 3581,79384 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

