ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 73,1275 руб., евро - 85,183 руб.
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале составило 0,2%
ВВП РФ за 1-й квартал 2026 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ за январь-март 2026 года в 0,3% в годовом...
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Дефицит СПГ в мире создает условия для увеличения поставок СПГ из России
Предложение сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 г. на мировом рынке будет на 30-35 млн т, или на 8%, ниже ожидаемого ранее объема. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в обзоре, подготовленном экспертами Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В...
 
16 мая 2026 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 73,1275 руб., евро - 85,183 руб.

16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб.

Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
НОВОСТИ
17 мая 2026 года 16:31
Снижать долю государства в капитале ВТБ до 50% пока не планируется
Снижать долю государства в капитале ВТБ до 50% пока не планируется, заявил начальник управления по работе с инвесторами банка - вице-президент Леонид Вакеев на дне инвестора ВТБ.

ВТБ в конце апреля завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. В...    читать дальше
17 мая 2026 года 15:59
Правительство РФ будет оказывать поддержку в реализации китайских инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
В Харбине вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин провели шестое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР,...    читать дальше
17 мая 2026 года 14:23
В Госдуме готовят новые законы для защиты граждан от мошенников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые решения для защиты граждан от мошеннических действий. "Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников", - написал Володин в своем канале в Мах в воскресенье. По...    читать дальше
17 мая 2026 года 13:19
Правительство РФ выделило 1,8 млрд руб. на ремонт дорог после паводков в ряде регионов
В Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области будет направлено 1,8 млрд рублей на восстановление дорог, повреждённых в результате паводков в 2022-2024 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделенные средства необходимы для...    читать дальше
17 мая 2026 года 12:23
В Москве в Западном Дегунине полностью расселили 18 домов по программе реновации
С начала реализации программы реновации в районе Западное Дегунино Северного административного округа квартиры в новостройках получили более четырех тысяч москвичей из 18 полностью расселенных домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и...    читать дальше
17 мая 2026 года 11:19
Каждый второй россиянин положительно оценивает перспективу замены чиновников на ИИ
Каждый второй экономически активный россиянин положительно оценивает перспективу замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Как и в прошлом году, каждый пятый россиянин (21%)...    читать дальше
17 мая 2026 года 10:22
Россия может получить право на экспорт комбикормов в КНР
Торговля продукцией АПК между РФ и Китаем может расшириться за счет поставок российских комбикормов на китайский рынок.

Правительство РФ приняло предложение Минсельхоза о проведении переговоров о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным...    читать дальше
17 мая 2026 года 09:51
Глава "Росатома" заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возобновлении работ на площадке АЭС "Бушер" в Иране, несмотря на безрезультатные переговоры США и Ирана. "Несмотря на то, что переговоры между США и Ираном стали все больше похожи на бег по лабиринту с многочисленными дипломатическими...    читать дальше
17 мая 2026 года 09:02
16 мая 2026 года 17:59
Китайская Nuctech локализует производство досмотрового оборудования в Казахстане
Компания Nuctech (Китай) намерена локализовать производство досмотрового оборудования в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства республики. Данный вопрос обсудили вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков с...    читать дальше
16 мая 2026 года 17:16
Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в области железнодорожного транспорта и навигационных приборов
Республика Мали хотела бы сотрудничать с РФ в области удобрений и развития железнодорожного транспорта, заявил, открывая второе заседание российско-малийской межправкомиссии в Казани ее сопредседатель, министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану. "Мали вовлекается в...    читать дальше
16 мая 2026 года 16:44
Министр энергетики ОАЭ объяснил выход страны из ОПЕК экономическими, а не политическими причинами
Министр энергетики ОАЭ Мухаммед Али аль-Мазруи заявил сегодня, что страна приняла решение покинуть ОПЕК на основании долговременных экономических расчетов и потенциала в сфере энергетики.

"Решение диктовалось исключительно национальными интересами ОАЭ, их ролью...    читать дальше
16 мая 2026 года 16:00
Собянин: работы по комплексному благоустройству парка "Сокольники" охватят более 100 га
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по комплексному благоустройству "Сокольников" в честь 95-летнего юбилея парка. "Работы должны охватить порядка 112 га. У каскада Оленьих прудов планируем вернуть на историческое место беседку и мост к ней, создать прогулочную и...    читать дальше
16 мая 2026 года 14:55
Ирак в апреле экспортировал через Ормузский пролив 10 млн баррелей нефти
Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр, недавно занявший этот пост, заявил, что объем нефтяных поставок Багдада через Ормузский пролив составил в апреле 10 млн баррелей. "На пресс-конференции в субботу он заявил, что Ирак экспортировал в апреле через Ормузский пролив 10 млн...    читать дальше
16 мая 2026 года 13:28
Глава Минэкономразвития: "Газпром" и "НОВАТЭК" заинтересованы в реализации газовых проектов в Танзании
"Газпром" заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании: от добычи до сбыта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания). По его словам, помимо реализации...    читать дальше
16 мая 2026 года 12:21
Решетников: визит президента Танзании в Россию придаст импульс двусторонней торговле и инвестициям
Ожидаемый государственный визит президента Танзании Самии Сулуху Хасан в РФ в июне придаст импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше...    читать дальше
Страница 1 из 19
1
