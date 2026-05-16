ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 73,1275 руб., евро - 85,183 руб.
16 мая 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 73,1275 руб., евро - 85,183 руб.
|0
16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,11 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
17 мая 2026 года 16:31
Снижать долю государства в капитале ВТБ до 50% пока не планируется, заявил начальник управления по работе с инвесторами банка - вице-президент Леонид Вакеев на дне инвестора ВТБ. ВТБ в конце апреля завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. В... читать дальше
.17 мая 2026 года 15:59
Правительство РФ будет оказывать поддержку в реализации китайских инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
В Харбине вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин провели шестое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР,... читать дальше
.17 мая 2026 года 14:23
Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые решения для защиты граждан от мошеннических действий. "Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников", - написал Володин в своем канале в Мах в воскресенье. По... читать дальше
.17 мая 2026 года 13:19
В Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области будет направлено 1,8 млрд рублей на восстановление дорог, повреждённых в результате паводков в 2022-2024 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Выделенные средства необходимы для... читать дальше
.17 мая 2026 года 12:23
С начала реализации программы реновации в районе Западное Дегунино Северного административного округа квартиры в новостройках получили более четырех тысяч москвичей из 18 полностью расселенных домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и... читать дальше
.17 мая 2026 года 11:19
Каждый второй экономически активный россиянин положительно оценивает перспективу замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Как и в прошлом году, каждый пятый россиянин (21%)... читать дальше
.17 мая 2026 года 10:22
Торговля продукцией АПК между РФ и Китаем может расшириться за счет поставок российских комбикормов на китайский рынок. Правительство РФ приняло предложение Минсельхоза о проведении переговоров о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным... читать дальше
.17 мая 2026 года 09:51
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возобновлении работ на площадке АЭС "Бушер" в Иране, несмотря на безрезультатные переговоры США и Ирана. "Несмотря на то, что переговоры между США и Ираном стали все больше похожи на бег по лабиринту с многочисленными дипломатическими... читать дальше
.17 мая 2026 года 09:02
.16 мая 2026 года 17:59
Компания Nuctech (Китай) намерена локализовать производство досмотрового оборудования в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства республики. Данный вопрос обсудили вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков с... читать дальше
.16 мая 2026 года 17:16
Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в области железнодорожного транспорта и навигационных приборов
Республика Мали хотела бы сотрудничать с РФ в области удобрений и развития железнодорожного транспорта, заявил, открывая второе заседание российско-малийской межправкомиссии в Казани ее сопредседатель, министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану. "Мали вовлекается в... читать дальше
.16 мая 2026 года 16:44
Министр энергетики ОАЭ Мухаммед Али аль-Мазруи заявил сегодня, что страна приняла решение покинуть ОПЕК на основании долговременных экономических расчетов и потенциала в сфере энергетики. "Решение диктовалось исключительно национальными интересами ОАЭ, их ролью... читать дальше
.16 мая 2026 года 16:00
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по комплексному благоустройству "Сокольников" в честь 95-летнего юбилея парка. "Работы должны охватить порядка 112 га. У каскада Оленьих прудов планируем вернуть на историческое место беседку и мост к ней, создать прогулочную и... читать дальше
.16 мая 2026 года 14:55
Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр, недавно занявший этот пост, заявил, что объем нефтяных поставок Багдада через Ормузский пролив составил в апреле 10 млн баррелей. "На пресс-конференции в субботу он заявил, что Ирак экспортировал в апреле через Ормузский пролив 10 млн... читать дальше
.16 мая 2026 года 13:28
Глава Минэкономразвития: "Газпром" и "НОВАТЭК" заинтересованы в реализации газовых проектов в Танзании
"Газпром" заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании: от добычи до сбыта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания). По его словам, помимо реализации... читать дальше
.16 мая 2026 года 12:21
Ожидаемый государственный визит президента Танзании Самии Сулуху Хасан в РФ в июне придаст импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше... читать дальше
