Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 мая
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале составило 0,2%
ВВП РФ за 1-й квартал 2026 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ за январь-март 2026 года в 0,3% в годовом...
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Дефицит СПГ в мире создает условия для увеличения поставок СПГ из России
Предложение сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 г. на мировом рынке будет на 30-35 млн т, или на 8%, ниже ожидаемого ранее объема. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в обзоре, подготовленном экспертами Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В...
 
15 мая 2026 года 17:34

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 мая

 0  
15 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11010,33 (+15,63) руб./грамм; на серебро - 204,04 (+0,18) руб./грамм; на платину - 4942,02 (-59,53) руб./грамм; на палладий - 3434,96 (-49,9) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
15 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 мая снизилась на 0,89% и составила 51641,827 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51641,827 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 461,868 млрд руб., или на...
15 мая 2026 года 19:17
Цены на бензин в России с 5 по 12 мая выросли на 0,07%
Потребительские цены на бензин в РФ с 5 по 12 мая (удлиненная статистическая неделя связана с дополнительным выходным) выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,07% после того, как повысились на 0,1% с 28 апреля по 4 мая и с 21 по 27 апреля, на 0,2% с 14 по 20 апреля, на...    читать дальше
15 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7245 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,85 коп. и составил 10,7245 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,686 руб., максимальный - 10,774 руб. Было заключено 47128 сделок. Объем торгов составил 80257,02 млн...
15 мая 2026 года 19:05
Рост потребительских цен в РФ за неделю составил 0,07%
Рост потребительских цен в РФ с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

С начала месяца рост...    читать дальше
15 мая 2026 года 19:04
Рынок акций РФ снизился на 0,9%
Рынок акций РФ завершил торги снижением в отсутствие подвижек по украинскому урегулированию, а также на фоне снижения металлов, внешних фондовых площадок. При этом нефть уверенно дорожала.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei...    читать дальше
15 мая 2026 года 18:53
Агростраховщики РФ выплатили за 2 года 1,3 млрд руб. сельхозпроизводителям за потерю урожая из-за града
Российские агростраховщики выплатили за 2 последних года 1,3 млрд рублей сельхозпроизводителям по риску градобития в связи с гибелью урожая, новый сезон градобития стартовал в мае, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА)

В ряде регионов в мае этого года уже...    читать дальше
15 мая 2026 года 18:45
"ЭР-Телеком" в 1-м квартале увеличил выручку по МСФО на 9%
Выручка АО "ЭР-Телеком Холдинг" по МСФО в 1-м квартале составила 27,65 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении компании. В том числе доходы в сегменте частных пользователей составили 12,9 млрд рублей (рост на 18%), в...    читать дальше
15 мая 2026 года 18:37
Нефть дорожает на 3-3,5%
Цены на нефть усилили подъем вечером в пятницу на фоне отсутствия ясности относительно перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп по итогам двухдневной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что в Пекине согласны с тем, что...    читать дальше
15 мая 2026 года 18:29
Китай нарастит импорт американской нефти, считает глава Минэнерго США
Китайская сторона нарастит импорт американской нефти, считает министр энергетики США Крис Райт. "Я полагаю, что мы увидим рост в их импорте нефти из США", - сказал Райт в эфире CNBC.

По его словам, не только Китай, но и другие азиатские страны заинтересованы в закупках...    читать дальше
15 мая 2026 года 18:07
Годовая чистая прибыль Tata Steel подскочила в 3,2 раза
Ведущий индийский сталепроизводитель Tata Steel по итогам 2026 финансового года увеличил чистую прибыль в 3,2 раза

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль за фингод, завершившийся 31 марта, составила 107,94 млрд рупий ($1,13 млрд) против 34,21 млрд рупий годом...    читать дальше
15 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,7197 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,97 коп. и составил 10,7197 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,67 руб., максимальный - 10,7615 руб. Была заключена 11101 сделка. Объем торгов составил 28402,94...
15 мая 2026 года 17:53
Минпромторг РФ проведет отбор логистических операторов для получения субсидии на "обкатку" экспортных маршрутов
Отбор заявок логистических операторов на компенсацию части расходов при перевозке экспортной продукции в приоритетные страны пройдет с 20 мая по 17 июня 2026 года, сообщил Минпромторг РФ.

Государственная поддержка предоставляется в форме возмещения части фактически...    читать дальше
15 мая 2026 года 17:42
В текущем году более половины крупных компаний РФ планируют оптимизировать свои расходы на ИТ
Более половины крупных российских компаний намерены в ткущем году сокращать свои расходы на ИТ, говорится в исследовании (подготовлено по результатам опроса 200 ИТ-директоров компаний с выручкой от 5 млрд рублей) ИТ-компании "Крок" (один из крупнейших российских системных...    читать дальше
15 мая 2026 года 17:30
ЦБ РФ установил курс евро с 16 мая в размере 85,183 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 110,69 коп.

Это автоматическое сообщение.
15 мая 2026 года 17:30
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 73,1275 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.

Это автоматическое сообщение.
