Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале составило 0,2%
ВВП РФ за 1-й квартал 2026 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ за январь-март 2026 года в 0,3% в годовом...
 
Рейтинг российских банков за апрель
В апреле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Т-Банк, в пятерку лидеров также вошли ПСБ и...
 
Дефицит СПГ в мире создает условия для увеличения поставок СПГ из России
Предложение сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 г. на мировом рынке будет на 30-35 млн т, или на 8%, ниже ожидаемого ранее объема. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в обзоре, подготовленном экспертами Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В...
 
15 мая 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,1385 руб., курс евро - в размере 86,2899 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,1385 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,35 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 86,2899 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,82 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
НОВОСТИ
16 мая 2026 года 17:59
Китайская Nuctech локализует производство досмотрового оборудования в Казахстане
Компания Nuctech (Китай) намерена локализовать производство досмотрового оборудования в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства республики. Данный вопрос обсудили вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков с...    читать дальше
16 мая 2026 года 17:16
Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в области железнодорожного транспорта и навигационных приборов
Республика Мали хотела бы сотрудничать с РФ в области удобрений и развития железнодорожного транспорта, заявил, открывая второе заседание российско-малийской межправкомиссии в Казани ее сопредседатель, министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану. "Мали вовлекается в...    читать дальше
16 мая 2026 года 16:44
Министр энергетики ОАЭ объяснил выход страны из ОПЕК экономическими, а не политическими причинами
Министр энергетики ОАЭ Мухаммед Али аль-Мазруи заявил сегодня, что страна приняла решение покинуть ОПЕК на основании долговременных экономических расчетов и потенциала в сфере энергетики.

"Решение диктовалось исключительно национальными интересами ОАЭ, их ролью...    читать дальше
16 мая 2026 года 16:00
Собянин: работы по комплексному благоустройству парка "Сокольники" охватят более 100 га
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по комплексному благоустройству "Сокольников" в честь 95-летнего юбилея парка. "Работы должны охватить порядка 112 га. У каскада Оленьих прудов планируем вернуть на историческое место беседку и мост к ней, создать прогулочную и...    читать дальше
16 мая 2026 года 14:55
Ирак в апреле экспортировал через Ормузский пролив 10 млн баррелей нефти
Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр, недавно занявший этот пост, заявил, что объем нефтяных поставок Багдада через Ормузский пролив составил в апреле 10 млн баррелей. "На пресс-конференции в субботу он заявил, что Ирак экспортировал в апреле через Ормузский пролив 10 млн...    читать дальше
16 мая 2026 года 13:28
Глава Минэкономразвития: "Газпром" и "НОВАТЭК" заинтересованы в реализации газовых проектов в Танзании
"Газпром" заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании: от добычи до сбыта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания). По его словам, помимо реализации...    читать дальше
16 мая 2026 года 12:21
Решетников: визит президента Танзании в Россию придаст импульс двусторонней торговле и инвестициям
Ожидаемый государственный визит президента Танзании Самии Сулуху Хасан в РФ в июне придаст импульс развитию двусторонней торговли и инвестиций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше...    читать дальше
16 мая 2026 года 11:29
Правительство продлило разрешение на ввоз в РФ ГМО-сои при условии экспорта произведенных из нее кормов
Правительство РФ продлило на два года разрешение на ввоз в РФ ГМО-сои при условии, что выработанные из нее корма будут направляться на экспорт.

Соответствующее постановление подписано 8 мая 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации. Оно вносит...    читать дальше
16 мая 2026 года 11:02
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 5 по 12 мая снизились на 3,3%, на яйца - 1,4%
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 5 по 12 мая (8 дней) снизились на 3,3%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Больше всего подешевели огурцы (на 11,7%) и помидоры (на 10,7%). Цены на бананы снизились на 2%, картофель - на 0,3%, яблоки - на...    читать дальше
16 мая 2026 года 10:43
РФ выступает за продолжение формирования устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов в рамках БРИКС
Россия выступает за продолжение формирования устойчивых к внешнему влиянию механизмов трансграничных расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов...    читать дальше
16 мая 2026 года 10:24
Турция в марте существенно увеличила импорт газа по трубопроводам, нарастила импорт нефти на 12%
Снижение мирового предложения сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке вынудило Турцию в марте отойти от экспериментов со своим газовым балансом и существенно нарастить импорт по трубопроводам - до максимума с конца 2024 года.

Суммарно в...    читать дальше
16 мая 2026 года 10:02
Рост цен на услуги связи в РФ в апреле составил 1,7% в годовом сравнении
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в апреле увеличились на 1,69% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По сравнению с мартом 2026 года услуги связи в РФ подорожали на 0,15%.

В январе-апреле...    читать дальше
16 мая 2026 года 09:43
ЦБ РФ удовлетворен решением суда по иску к Euroclear
Банк России удовлетворен принятым в его пользу решением российского суда по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ РФ. "Мы удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки...    читать дальше
16 мая 2026 года 09:32
Рост цен на бензин в РФ в апреле замедлился до 0,61%
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2026 года выросли на 0,61% относительно предыдущего месяца после роста на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат).

До этого в течение двух месяцев...    читать дальше
16 мая 2026 года 09:14
Цены на продукты питания в РФ за апрель снизились на 0,3%
Цены на продукты питания в РФ в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,3%, алкогольные напитки подорожали на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В марте по сравнению с февралем фиксировался рост на 0,3% и на 0,9% соответственно. В феврале...    читать дальше
16 мая 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 73,1275 руб., евро - 85,183 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,1275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,10 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 85,183 руб. По сравнению с...
