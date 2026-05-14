ЦБ РФ установил курс евро с 15 мая в размере 86,2899 руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 86,2899 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,82 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52103,696 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 263,861 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,40 коп. и составил 10,7829 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7565 руб., максимальный - 10,8245 руб. Было заключено 77593 сделки. Объем торгов составил 112645,99... Минимальный курс юаня составил 10,7565 руб., максимальный - 10,8245 руб. Было заключено 77593 сделки. Объем торгов составил 112645,99...

.

Российский рынок акций в четверг в ходе основной сессии скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, отката металлов и нефти. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%,... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%,... читать дальше

.

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 15 мая, скорректировались вверх в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 4,89%, до 2252,47 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 10,69%, с... читать дальше

.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в апреле увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с марта 2022 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1%, по данным Trading... Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1%, по данным Trading... читать дальше

.

Запрет на прием заявлений от третьих лиц в визовых центрах Италии в России привел к росту очередей на оформление виз, кроме того, нововведение вызовет замедление спроса на направление предстоящим летом, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" эксперт Российского союза туриндустрии... читать дальше

.

Денежная база РФ в широком определении в апреле 2026 года увеличилась на 847,4 млрд рублей, или на 2,9%, до 30 трлн 260,3 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. В январе-апреле 2026 года денежная база уменьшилась на 403,8 млрд рублей, или на 1,3%, с 30... В январе-апреле 2026 года денежная база уменьшилась на 403,8 млрд рублей, или на 1,3%, с 30... читать дальше

.

Европейский авиастроительный концерн Airbus в апреле поставил 67 самолетов 39 клиентам по всему миру, сообщается на сайте компании. Это на 16% меньше показателя за тот же месяц 2025 года. Это на 16% меньше показателя за тот же месяц 2025 года. В январе-апреле компания отправила 57 покупателям 181 лайнер, что на 5,7%... В январе-апреле компания отправила 57 покупателям 181 лайнер, что на 5,7%... читать дальше

.

ПАО "Ростелеком" в 2026 году ожидает восстановления объема инвестиционной программы примерно до уровня 2024 года, доля капзатрат от выручки планируется в размере 20-21% против 18,1% в 2025 году, сообщила заместитель президента - председателя правления, финансовый директор... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,49 коп. и составил 10,7794 руб. Минимальный курс юаня составил 10,76 руб., максимальный - 10,8285 руб. Было заключено 20139 сделок. Объем торгов составил 49724,17... Минимальный курс юаня составил 10,76 руб., максимальный - 10,8285 руб. Было заключено 20139 сделок. Объем торгов составил 49724,17...

.

Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в I квартале 2026 года составил 7,4 млрд руб., что на 7% ниже показателя IV квартала 2025 года, следует из данных ЦБ. Рост показателя по сравнению с 6,9 млрд руб. в I квартале 2025 года составил... Рост показателя по сравнению с 6,9 млрд руб. в I квартале 2025 года составил... читать дальше

.

Национальный банк Молдавии (НБМ) обновил прогноз по инфляции и теперь ожидает среднегодовую инфляцию в 2026 году на уровне 7%, в 2027 году - 5,8%, сообщается в новом инфляционном отчете, опубликованном на сайте регулятора. В феврале НБМ прогнозировал, что среднегодовая... В феврале НБМ прогнозировал, что среднегодовая... читать дальше

.

Активы банка "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) по РСБУ за январь-март 2026 года выросли на 1% и составили 153,7 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Чистая ссудная задолженность увеличилась на 0,6% - до 136,6 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность увеличилась на 0,6% - до 136,6 млрд рублей. Объем привлеченных... Объем привлеченных... читать дальше

.

Котировки фьючерсов на июль нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 мск снизились к уровню закрытия предыдущих торгов на $0,35 (0,3%) - до $105,28 за баррель.

.

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск вырос на 0,5% - до 49943,21 пункта. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:00 мск вырос на 0,5% - до 49943,21 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,29% - до 7465,69 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,29% - до 7465,69 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

.

Власти Индии увеличили пошлину на импорт золота и серебра в два с половиной раза, до 15% с 6%, с целью поддержки курса нацвалюты и сокращения внешнеторгового дефицита. Ранее на этой неделе премьер-министр страны Нарендра Моди призвал население сократить расходы, в... Ранее на этой неделе премьер-министр страны Нарендра Моди призвал население сократить расходы, в... читать дальше

.