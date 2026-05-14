Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5896,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3631,1 млрд руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 мая составили по Российской Федерации 5896,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5702,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4291,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4121,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 мая составили 3631,1 млрд руб. против 4511,68397 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.