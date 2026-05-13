13 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7969 руб.
13 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,53 коп. и составил 10,7969 руб. Минимальный курс юаня составил 10,761 руб., максимальный - 10,8425 руб. Было заключено 82649 сделок. Объем торгов составил 119778,62 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,8145 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
13 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 мая выросла на 0,17% и составила 52367,557 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52367,557 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,436 млрд руб., или на...
.13 мая 2026 года 19:08
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне высоких цен на нефть. Факторами поддержки выступали надежды на возобновление переговоров по украинскому урегулированию. Президент РФ Владимир Путин накануне провел встречу с министром экономического развития Максимом... читать дальше
.13 мая 2026 года 18:56
ЦБ РФ повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банков на 2026 год до 2,4-3,6 трлн рублей с 1,9-3,0 трлн рублей ранее, говорится в комментарии регулятора "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". Основным фактором уточнения этого прогноза стало повышение... читать дальше
.13 мая 2026 года 18:44
Сопредседатели Российско-Индонезийской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики - замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и замминистра энергетики и минеральных ресурсов заместителем Индонезия Юлиот Танджунг - обсудили на полях форума "Россия - Исламский мир" дефицит... читать дальше
.13 мая 2026 года 18:31
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI движутся разнонаправленно вечером в среду. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем... читать дальше
.13 мая 2026 года 18:14
Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте в среднем составил 6,6 млн баррелей в сутки, что на 933 тыс. б/с, или на 17% больше, чем в феврале, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. По сравнению с мартом 2025-го показатель незначительно... читать дальше
.13 мая 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,45 коп. и составил 10,7943 руб. Минимальный курс юаня составил 10,758 руб., максимальный - 10,84 руб. Было заключено 8258 сделок. Объем торгов составил 17251,92 млн...
.13 мая 2026 года 18:00
ЦБ РФ с 14 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11031,66 (-187,45) руб./грамм; на серебро - 197,22 (+6,48) руб./грамм; на платину - 4989,52 (+71,68) руб./грамм; на палладий - 3511,06 (-64,04) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.13 мая 2026 года 17:51
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 73,342 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,58 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 мая 2026 года 17:51
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 85,9017 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 147,74 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 мая 2026 года 17:47
Доходность гособлигаций США растет после публикации данных о росте цен производителей в Штатах максимальными темпами с конца 2022 года. Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов поднималась на 2 базисных пункта, до 4,49%. Это максимум с прошлого июля. Как... читать дальше
.13 мая 2026 года 17:40
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 8 мая, уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов... читать дальше
.13 мая 2026 года 17:34
Кабинет министров Индии одобрил программу объемом 375 млрд рупий ($3,9 млрд) по стимулированию проектов переработки угля в синтетический газ, что позволит снизить зависимость страны от импортного топлива, заявил министр информации Ашвини Вайшнау. "Страна обладает... читать дальше
.13 мая 2026 года 17:25
Американский рынок акций начал день разнонаправленными изменениями. Инвесторы ждут публикации экономических показателей, а также результатов визита президента США Дональда Трампа в Китай. Цены на нефть снижаются после трехдневного ралли, что дает рынкам... читать дальше
.13 мая 2026 года 17:15
Минэкономразвития не поддержало предложения по особому регулированию для дивидендов энергокомпаний с госдолей в законе об АО
Минэкономразвития не поддержало предложенные Минэнерго изменения в закон об акционерных обществах, предусматривающие направление до 2042 г. дивпотока на принадлежащие государству акции энергокомпаний на инвестиции, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом... читать дальше
