.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 73,7878 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Минэкономразвития: рост промпроизводства в РФ в 2026 г. составит 0,6% , а не 2,3%
Минэкономразвития понизило прогноз роста промышленного производства в РФ в 2026 году до 0,6% с 2,3% в сентябрьской версии, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством...
 
Минэкономразвития повысило прогноз внешнеторгового сальдо РФ в этом году до $133,6 млрд
Минэкономразвития повысило прогноз экспорта из РФ в 2026 году до $442,2 млрд с $431,5 млрд в сентябрьской версии прогноза, прогноз по импорту символически вырос - до $308,7 млрд с $308,5 млрд, сообщил журналистам представитель ведомства. По его...
 
Прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, по инфляции - повышен до 5,2%
Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому...
 
12 мая 2026 года 17:47

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 73,7878 руб.

 0  
12 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 73,7878 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,85 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 мая выросла на 0,93% и составила 52278,121 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52278,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 482,954 млрд руб., или на...
.
12 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8523 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,11 коп. и составил 10,8523 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7995 руб., максимальный - 10,899 руб. Было заключено 56365 сделок. Объем торгов составил 90524,4 млн...
.
12 мая 2026 года 19:11
Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты в 3 раза, физлица нарастили покупку валюты в 1,7 раза
Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ. Таким образом, продажа валюты экспортерами выросла в апреле в 3...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 19:07
ЦБ РФ: в апреле основными нетто-покупателями российских акций оставались розничные инвесторы
Розничные инвесторы в апреле 2026 года продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций, увеличив нетто-покупки до 43,7 млрд рублей с 25,6 млрд рублей в марте, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Крупнейшими нетто продавцами были...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 19:02
Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, индекс РТС - на 1,9%
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал повышением индекса IMOEX2 на 0,2%. Основная сессия началась снижением индексов при невысокой активности торгов.

Европейские фондовые...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 19:00
Экспортный потенциал РФ по пшенице в 2026/27 сельхозгоду составляет 46,5 млн тонн
Предварительная оценка экспортного потенциала РФ по пшенице в новом, 2026/27, сельхозгоду (июль-июнь) составляет 46,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Этот прогноз выше, чем на текущий, 2025/26,...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:56
Экспорт продукции ЛПК из РФ в снизился в 1-м квартале на 10,1%
Объем экспорта из РФ древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) в январе-марте 2026 года сократился на 10,1% и составил $2,3 млрд против $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:50
Минэкономразвития: прогноз цены Urals на 2026 г. сохранен на уровне $59/барр., по Brent повышен на $11/барр.
Прогноз средней за 2026 год цены нефти сорта Urals сохранен на уровне $59 за баррель, оценки на 2027-2028 годы существенно понижены, говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на его сайте. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:44
Правительство РФ разрешило использовать биометрию для посадки на самолёт
Правительство РФ утвердило постановление о проведении эксперимента по прохождению предполетной проверки перед посадкой в самолет в ускоренном режиме - с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС), сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:38
Российские ИТ-компании должны до 1 июня подтвердить госаккредитацию для сохранения льгот
Российские ИТ-компании должны подать заявление на подтверждение аккредитации, заполнив форму на Госуслугах, говорится в сообщении Минцифры.

"Это ежегодная процедура, необходимая для подтверждения статуса аккредитованной организации. Своевременное подтверждение...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:32
Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется вблизи $108 за баррель
Нефтяные цены продолжают расти вечером во вторник на опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:13 мск торговались по $107,93 за баррель, на $3,72 (3,57%) выше, чем на закрытие предыдущих...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:30
Прогноз добычи нефти в РФ на 2026 г. понижен до 511 млн т, добыча газа оценивается в 688,4 млрд куб. м
Добыча нефти в этом году ожидается на уровне 511 млн т в год (с учетом конденсата), говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на сайте министерства.

Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:24
Производство сельхозпродукции в России снизится в этом году на 1,4%, прогнозирует Минэкономразвития
Производство сельхозпродукции в РФ в 2026 году снизится по сравнению с 2025 годом на 1,4% (базовый вариант), говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на сайте министерства.

В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре 2025 года,...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:18
Прогноз роста розничной торговли в РФ понижен в этом году до 0,8%, по росту реальной зарплаты - до 2,2%
Минэкономразвития ожидает рост розничной торговли в РФ 2026 году на уровне 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:12
Рост инфляции в сфере услуг может говорить о перегреве экономики США, считает глава ФРБ Чикаго
Данные об инфляции указывают на устойчивое ценовое давление в американской экономике и могут даже свидетельствовать о её перегреве, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби.

"Если посмотреть на компоненты инфляции, кроме энергоносителей,...    читать дальше
.
12 мая 2026 года 18:06
Мантуров: Россия рассчитывает на возвращение к росту торговли с Индонезией
Объем взаимной торговли РФ и Индонезии с начала 2026 года демонстрировал снижение после роста в предыдущие несколько лет, Россия надеется, что в ближайшее время он вернётся к росту, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индонезийской...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.