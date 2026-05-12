12 мая 2026 года 17:47
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 73,7878 руб.
12 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 73,7878 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,85 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
12 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 мая выросла на 0,93% и составила 52278,121 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52278,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 482,954 млрд руб., или на...
.12 мая 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,11 коп. и составил 10,8523 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7995 руб., максимальный - 10,899 руб. Было заключено 56365 сделок. Объем торгов составил 90524,4 млн...
.12 мая 2026 года 19:11
Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты в 3 раза, физлица нарастили покупку валюты в 1,7 раза
Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ. Таким образом, продажа валюты экспортерами выросла в апреле в 3... читать дальше
.12 мая 2026 года 19:07
Розничные инвесторы в апреле 2026 года продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций, увеличив нетто-покупки до 43,7 млрд рублей с 25,6 млрд рублей в марте, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. Крупнейшими нетто продавцами были... читать дальше
.12 мая 2026 года 19:02
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал повышением индекса IMOEX2 на 0,2%. Основная сессия началась снижением индексов при невысокой активности торгов. Европейские фондовые... читать дальше
.12 мая 2026 года 19:00
Предварительная оценка экспортного потенциала РФ по пшенице в новом, 2026/27, сельхозгоду (июль-июнь) составляет 46,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Этот прогноз выше, чем на текущий, 2025/26,... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:56
Объем экспорта из РФ древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) в январе-марте 2026 года сократился на 10,1% и составил $2,3 млрд против $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:50
Минэкономразвития: прогноз цены Urals на 2026 г. сохранен на уровне $59/барр., по Brent повышен на $11/барр.
Прогноз средней за 2026 год цены нефти сорта Urals сохранен на уровне $59 за баррель, оценки на 2027-2028 годы существенно понижены, говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на его сайте. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:44
Правительство РФ утвердило постановление о проведении эксперимента по прохождению предполетной проверки перед посадкой в самолет в ускоренном режиме - с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС), сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:38
Российские ИТ-компании должны подать заявление на подтверждение аккредитации, заполнив форму на Госуслугах, говорится в сообщении Минцифры. "Это ежегодная процедура, необходимая для подтверждения статуса аккредитованной организации. Своевременное подтверждение... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:32
Нефтяные цены продолжают расти вечером во вторник на опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:13 мск торговались по $107,93 за баррель, на $3,72 (3,57%) выше, чем на закрытие предыдущих... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:30
Прогноз добычи нефти в РФ на 2026 г. понижен до 511 млн т, добыча газа оценивается в 688,4 млрд куб. м
Добыча нефти в этом году ожидается на уровне 511 млн т в год (с учетом конденсата), говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на сайте министерства. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:24
Производство сельхозпродукции в РФ в 2026 году снизится по сравнению с 2025 годом на 1,4% (базовый вариант), говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на сайте министерства. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре 2025 года,... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:18
Прогноз роста розничной торговли в РФ понижен в этом году до 0,8%, по росту реальной зарплаты - до 2,2%
Минэкономразвития ожидает рост розничной торговли в РФ 2026 году на уровне 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:12
Данные об инфляции указывают на устойчивое ценовое давление в американской экономике и могут даже свидетельствовать о её перегреве, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. "Если посмотреть на компоненты инфляции, кроме энергоносителей,... читать дальше
.12 мая 2026 года 18:06
Объем взаимной торговли РФ и Индонезии с начала 2026 года демонстрировал снижение после роста в предыдущие несколько лет, Россия надеется, что в ближайшее время он вернётся к росту, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индонезийской... читать дальше
