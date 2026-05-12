ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 73,7878 руб.

12 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 73,7878 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,85 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52278,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 482,954 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,11 коп. и составил 10,8523 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7995 руб., максимальный - 10,899 руб. Было заключено 56365 сделок. Объем торгов составил 90524,4 млн...

Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ. Таким образом, продажа валюты экспортерами выросла в апреле в 3... читать дальше

Розничные инвесторы в апреле 2026 года продолжили оказывать поддержку российскому рынку акций, увеличив нетто-покупки до 43,7 млрд рублей с 25,6 млрд рублей в марте, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. Крупнейшими нетто продавцами были... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций начал повышением индекса IMOEX2 на 0,2%. Основная сессия началась снижением индексов при невысокой активности торгов. Европейские фондовые... читать дальше

Предварительная оценка экспортного потенциала РФ по пшенице в новом, 2026/27, сельхозгоду (июль-июнь) составляет 46,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Этот прогноз выше, чем на текущий, 2025/26,... читать дальше

Объем экспорта из РФ древесины и изделий из нее, а также целлюлозно-бумажной продукции (коды ТН ВЭД 44-49) в январе-марте 2026 года сократился на 10,1% и составил $2,3 млрд против $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы... читать дальше

Прогноз средней за 2026 год цены нефти сорта Urals сохранен на уровне $59 за баррель, оценки на 2027-2028 годы существенно понижены, говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на его сайте. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для... читать дальше

Правительство РФ утвердило постановление о проведении эксперимента по прохождению предполетной проверки перед посадкой в самолет в ускоренном режиме - с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС), сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... читать дальше

Российские ИТ-компании должны подать заявление на подтверждение аккредитации, заполнив форму на Госуслугах, говорится в сообщении Минцифры. "Это ежегодная процедура, необходимая для подтверждения статуса аккредитованной организации. Своевременное подтверждение... читать дальше

Нефтяные цены продолжают расти вечером во вторник на опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:13 мск торговались по $107,93 за баррель, на $3,72 (3,57%) выше, чем на закрытие предыдущих... читать дальше

Добыча нефти в этом году ожидается на уровне 511 млн т в год (с учетом конденсата), говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на сайте министерства. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и... читать дальше

Производство сельхозпродукции в РФ в 2026 году снизится по сравнению с 2025 годом на 1,4% (базовый вариант), говорится в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, опубликованных на сайте министерства. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре 2025 года,... читать дальше

Минэкономразвития ожидает рост розничной торговли в РФ 2026 году на уровне 0,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на... читать дальше

Данные об инфляции указывают на устойчивое ценовое давление в американской экономике и могут даже свидетельствовать о её перегреве, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. "Если посмотреть на компоненты инфляции, кроме энергоносителей,... читать дальше

Объем взаимной торговли РФ и Индонезии с начала 2026 года демонстрировал снижение после роста в предыдущие несколько лет, Россия надеется, что в ближайшее время он вернётся к росту, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индонезийской... читать дальше

