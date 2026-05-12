Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4720,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3856,3 млрд руб.

12 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 мая составили по Российской Федерации 4720,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4508,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5084,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4882,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 мая составили 3856,3 млрд руб. против 3590,38852 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

