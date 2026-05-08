Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9274 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,885 руб., максимальный - 10,9755 руб. Было заключено 75373 сделки. Объем торгов составил 89198,66 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,921 руб. за юань.

8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,16 коп. и составил 10,9274 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50825,706 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 317,004 млрд руб., или на...

Российский рынок акций завершил торги снижением под давлением сохраняющейся геополитической напряженности. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на... читать дальше

Германская компания Porsche AG закроет три дочерних предприятия, не вовлеченных в производство автомобилей, сократив 500 рабочих мест в рамках стратегической реструктуризации. Как говорится в сообщении компании, закрытию подлежат выпускающая аккумуляторные батареи... читать дальше

Совет директоров Меткомбанка (г. Каменск-Уральский, Свердловская область) рекомендовал акционерам на годовом собрании 10 июня принять решение направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года суммарно 300 млн рублей, говорится в сообщении банка. На каждую ценную... читать дальше

Прибыль компаний, акции которых входят в расчет сводного фондового индекса Stoxx Europe 600, в первом квартале выросла в среднем на 10,2%, что является максимальным повышением за три года, по данным LSEG IBES. Расчеты базируются на данных от более чем 200 уже... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,67 коп. и составил 10,9188 руб. Минимальный курс юаня составил 10,87 руб., максимальный - 10,98 руб. Было заключено 11396 сделок. Объем торгов составил 24751,01 млн...

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 48,2 пункта по сравнению с 49,8 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор второй месяц подряд обновил исторический минимум. Аналитики... читать дальше

ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11330,34 (+37,94) руб./грамм; на серебро - 191,91 (+5,7) руб./грамм; на платину - 4982,79 (+170,16) руб./грамм; на палладий - 3654,68 (-20,77) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 74,2963 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,46 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 88,549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,93 коп.

Американский рынок акций начал торги в пятницу подъемом на хороших статданных. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс., сообщило министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее... читать дальше

Wendy''s Co., одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США, в первом квартале 2026 года сократила чистую прибыль более чем в 1,7 раза, несмотря на рост выручки. Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в январе-марте составила $22,7 млн, или... читать дальше

мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1198 на 13 млрд 816 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше

В понедельник, 11 мая, в России нерабочий день, поскольку праздник День Победы приходится на выходной. В четверг, 14 мая, в Германии, Франции праздник - Вознесение Господне.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в апреле выросло на 115 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 62 тыс. Данные о росте... читать дальше

