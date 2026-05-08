.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 мая
.
08 мая 2026 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 мая
|0
8 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11330,34 (+37,94) руб./грамм; на серебро - 191,91 (+5,7) руб./грамм; на платину - 4982,79 (+170,16) руб./грамм; на палладий - 3654,68 (-20,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 мая снизилась на 0,62% и составила 50825,706 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50825,706 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 317,004 млрд руб., или на...
.08 мая 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,16 коп. и составил 10,9274 руб. Минимальный курс юаня составил 10,885 руб., максимальный - 10,9755 руб. Было заключено 75373 сделки. Объем торгов составил 89198,66...
.08 мая 2026 года 19:06
Российский рынок акций завершил торги снижением под давлением сохраняющейся геополитической напряженности. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на... читать дальше
.08 мая 2026 года 18:46
Германская компания Porsche AG закроет три дочерних предприятия, не вовлеченных в производство автомобилей, сократив 500 рабочих мест в рамках стратегической реструктуризации. Как говорится в сообщении компании, закрытию подлежат выпускающая аккумуляторные батареи... читать дальше
.08 мая 2026 года 18:28
Совет директоров "Меткомбанка" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 300 млн руб.
Совет директоров Меткомбанка (г. Каменск-Уральский, Свердловская область) рекомендовал акционерам на годовом собрании 10 июня принять решение направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года суммарно 300 млн рублей, говорится в сообщении банка. На каждую ценную... читать дальше
.08 мая 2026 года 18:09
Прибыль компаний, акции которых входят в расчет сводного фондового индекса Stoxx Europe 600, в первом квартале выросла в среднем на 10,2%, что является максимальным повышением за три года, по данным LSEG IBES. Расчеты базируются на данных от более чем 200 уже... читать дальше
.08 мая 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,67 коп. и составил 10,9188 руб. Минимальный курс юаня составил 10,87 руб., максимальный - 10,98 руб. Было заключено 11396 сделок. Объем торгов составил 24751,01 млн...
.08 мая 2026 года 17:51
Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 48,2 пункта по сравнению с 49,8 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор второй месяц подряд обновил исторический минимум. Аналитики... читать дальше
.08 мая 2026 года 17:42
ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11330,34 (+37,94) руб./грамм; на серебро - 191,91 (+5,7) руб./грамм; на платину - 4982,79 (+170,16) руб./грамм; на палладий - 3654,68 (-20,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.08 мая 2026 года 17:40
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 74,2963 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,46 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 мая 2026 года 17:40
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 88,549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,93 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 мая 2026 года 17:22
Американский рынок акций начал торги в пятницу подъемом на хороших статданных. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс., сообщило министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее... читать дальше
.08 мая 2026 года 17:14
Wendy''s Co., одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США, в первом квартале 2026 года сократила чистую прибыль более чем в 1,7 раза, несмотря на рост выручки. Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в январе-марте составила $22,7 млн, или... читать дальше
.08 мая 2026 года 17:03
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1198 на 13 млрд 816 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.08 мая 2026 года 17:00
В понедельник, 11 мая, в России нерабочий день, поскольку праздник День Победы приходится на выходной. В четверг, 14 мая, в Германии, Франции праздник - Вознесение Господне. . . Это автоматическое сообщение.
.08 мая 2026 года 16:34
Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в апреле выросло на 115 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 62 тыс. Данные о росте... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.