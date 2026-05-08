Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5084,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3590,39 млрд руб.

8 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 мая составили по Российской Федерации 5084,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4882,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5177,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4992,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 мая составили 3590,39 млрд руб. против 3553,07775 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

