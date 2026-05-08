Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,6209 руб., евро - 87,8897 руб.
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Регионам установят ограничение по объему льготных займов
В преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов, намеченного на июнь-июль, этого механизма, пишет"КоммерсантЪ". В частности, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10...
 
Почему неравномерно снижается дефицит кадров
Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит "медленно и неравномерно" из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Такой вывод сделали члены совета директоров ЦБ на последнем заседании. Их позиция, как пишут...
 
Стоимость ремонта немецкого спорткара приравняли к ремонту «Жигулей»
Ремонт получивших в ДТП одинаковые повреждения моделей АвтоВАЗа и Porsche (без учета самих запчастей) по ОСАГО будет оплачен одинаково, выяснили «Известия». Согласно официальным ценовым справочникам, на основании которых рассчитывается размер...
 
08 мая 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,6209 руб., евро - 87,8897 руб.

8 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,6209 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 60,37 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 87,8897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,03 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
НОВОСТИ
08 мая 2026 года 12:55
Квартальная чистая прибыль Japan Tobacco выросла на четверть, выручка - на 15%
Japan Tobacco Inc., один из крупнейших производителей табачной продукции в мире, зафиксировал активный рост чистой прибыли и выручки по итогам 1-го квартала 2026 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте повысилась до 197 млрд иен ($1,26...    читать дальше
08 мая 2026 года 12:47
Глава ЕЦБ сомневается в необходимости евростейблкойнов
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила скептицизм по поводу необходимости стейблкойнов, привязанных к евро, заявив, что они могут помешать работе самого ЕЦБ и усугубить любые финансовые потрясения.

Ряд крупных банков еврозоны работают...    читать дальше
08 мая 2026 года 12:39
Монголия рассчитывает с 2027 года экспортировать не менее 100 млн т угля в год
Монголия планирует экспортировать не менее 95 млн тонн угля в 2026 году (на 13,2% больше, чем в 2025 году), сообщил премьер-министр страны Ням-Осорын Учрал, его слова приводятся на сайте монгольского правительства.

"Мы поставили перед собой цель увеличить экспорт угля...    читать дальше
08 мая 2026 года 12:31
Прибыль IAG в 1-м квартале выросла в 1,7 раза
International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2026 года в 1,7 раза, выручку - на 2%.

При этом компания предупредила, что ее годовая прибыль будет меньше, чем ожидалось...    читать дальше
08 мая 2026 года 12:23
Stellantis и китайская Leapmotor планируют расширить сотрудничество по выпуску автомобилей в Европе
Stellantis и китайская компания Zhejiang Leapmotor Technology планируют расширять сотрудничество по производству автомобилей в Европе. Как сообщается в пресс-релизе франко-итальянского автопроизводителя, партнеры увеличат выпуск внедорожника Leapmotor B10 и нового совместно...    читать дальше
08 мая 2026 года 12:14
Профицит баланса внешней торговли Германии в марте снизился до 14,3 млрд евро
Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в марте увеличился на 0,5% относительно предыдущего месяца - до 135,8 млрд евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Объем импорта вырос на 5,1%, до 121,5...    читать дальше
08 мая 2026 года 12:06
В апреле цены на жилье в Великобритании снизились на 0,1%
Цены на британскую жилую недвижимость в апреле понизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщила консалтинговая компания Halifax.

Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

В годовом выражении стоимость жилья...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:58
НКР снизило рейтинги ХК "Новотранс" и облигацийк омпании до AA-.ru, сохранив "стабильный" прогноз
Рейтинговое агентство НКР снизило кредитные рейтинги АО "Холдинговая компания "Новотранс" и его облигаций с AA.ru до AA-.ru, прогноз по кредитному рейтингу остался "стабильным", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:50
Британская компания Intertek отклонила предложение EQT о покупке за 8,9 млрд фунтов
Британская компания Intertek Group, работающая в инспекционно-сертификационной сфере, отклонила улучшенное предложение о своей покупке со стороны шведского фонда прямых инвестиций EQT.

EQT оценивала Intertek в 8,9 млрд фунтов ($12,09 млрд). Это была третья попытка...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:42
Квартальная чистая прибыль "ТГК-14" по РСБУ сократилась на 23%
ПАО "ТГК-14" в январе-марте 2026 года получило 452,2 млн рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла на 19,5% - до 8 млрд рублей. Доходы от...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:34
Петербургская биржа может запустить торги мясной продукцией
Петербургская биржа после старта торгов шерстью может начать торговлю мясной продукцией, сообщается в ее пресс-релизе по итогам участия вице-президента торговой площадки Дмитрия Чернышева в Кавказском инвестиционном форуме.

Напомнив, что 16 апреля в секции...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:26
Мосбиржа 14 мая запустит фьючерсы на индексы Solana, Ripple и Tron
"Московская биржа" 14 мая начнет торги фьючерсами на индексы криптовалют Solana, Ripple и Tron, говорится в сообщении площадки.

Срок обращения новых контрактов - один месяц. Последний день торгов - последняя пятница каждого месяца. Инвесторам будут доступны контракты с...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:22
ВТБ разместит 8 мая однодневные бонды серии КС-4-1198 на 100 млрд руб. по цене 99,8526% от номинала
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1198 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8526% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:18
Pirelli увеличила чистую прибыльв 1-м квартале. на 23%
Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года на 23%, при этом его выручка немного снизилась.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 156,8 млн евро по сравнению с 127,2 млн евро...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:09
Commerzbank увеличил квартальную чистую прибыль на 9,4%
Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года, а также анонсировал сокращение штата с целью снижения расходов и увеличения рентабельности на фоне попыток поглощения со стороны итальянского UniCredit.

Как сообщается...    читать дальше
08 мая 2026 года 11:02
Денежная база в России выросла с 24 по 30 апреля на 104,0 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 30 апреля составил 20 трлн 653,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 апреля денежная база в России равнялась 20 трлн 549,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,50%, или на 104,0...    читать дальше
