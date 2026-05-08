ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,6209 руб., евро - 87,8897 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 87,8897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,03 коп.

8 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,6209 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 60,37 коп.

.

Japan Tobacco Inc., один из крупнейших производителей табачной продукции в мире, зафиксировал активный рост чистой прибыли и выручки по итогам 1-го квартала 2026 года. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте повысилась до 197 млрд иен ($1,26... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте повысилась до 197 млрд иен ($1,26... читать дальше

.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила скептицизм по поводу необходимости стейблкойнов, привязанных к евро, заявив, что они могут помешать работе самого ЕЦБ и усугубить любые финансовые потрясения. Ряд крупных банков еврозоны работают... Ряд крупных банков еврозоны работают... читать дальше

.

Монголия планирует экспортировать не менее 95 млн тонн угля в 2026 году (на 13,2% больше, чем в 2025 году), сообщил премьер-министр страны Ням-Осорын Учрал, его слова приводятся на сайте монгольского правительства. "Мы поставили перед собой цель увеличить экспорт угля... "Мы поставили перед собой цель увеличить экспорт угля... читать дальше

.

International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2026 года в 1,7 раза, выручку - на 2%. При этом компания предупредила, что ее годовая прибыль будет меньше, чем ожидалось... При этом компания предупредила, что ее годовая прибыль будет меньше, чем ожидалось... читать дальше

.

Stellantis и китайская компания Zhejiang Leapmotor Technology планируют расширять сотрудничество по производству автомобилей в Европе. Как сообщается в пресс-релизе франко-итальянского автопроизводителя, партнеры увеличат выпуск внедорожника Leapmotor B10 и нового совместно... читать дальше

.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в марте увеличился на 0,5% относительно предыдущего месяца - до 135,8 млрд евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Объем импорта вырос на 5,1%, до 121,5... читать дальше

.

Цены на британскую жилую недвижимость в апреле понизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщила консалтинговая компания Halifax. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. В годовом выражении стоимость жилья... В годовом выражении стоимость жилья... читать дальше

.

Рейтинговое агентство НКР снизило кредитные рейтинги АО "Холдинговая компания "Новотранс" и его облигаций с AA.ru до AA-.ru, прогноз по кредитному рейтингу остался "стабильным", сообщается в пресс-релизе агентства. "Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением... "Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением... читать дальше

.

Британская компания Intertek Group, работающая в инспекционно-сертификационной сфере, отклонила улучшенное предложение о своей покупке со стороны шведского фонда прямых инвестиций EQT. EQT оценивала Intertek в 8,9 млрд фунтов ($12,09 млрд). Это была третья попытка... EQT оценивала Intertek в 8,9 млрд фунтов ($12,09 млрд). Это была третья попытка... читать дальше

.

ПАО "ТГК-14" в январе-марте 2026 года получило 452,2 млн рублей чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка за отчетный период выросла на 19,5% - до 8 млрд рублей. Доходы от... Выручка за отчетный период выросла на 19,5% - до 8 млрд рублей. Доходы от... читать дальше

.

Петербургская биржа после старта торгов шерстью может начать торговлю мясной продукцией, сообщается в ее пресс-релизе по итогам участия вице-президента торговой площадки Дмитрия Чернышева в Кавказском инвестиционном форуме. Напомнив, что 16 апреля в секции... Напомнив, что 16 апреля в секции... читать дальше

.

"Московская биржа" 14 мая начнет торги фьючерсами на индексы криптовалют Solana, Ripple и Tron, говорится в сообщении площадки. Срок обращения новых контрактов - один месяц. Последний день торгов - последняя пятница каждого месяца. Инвесторам будут доступны контракты с... Срок обращения новых контрактов - один месяц. Последний день торгов - последняя пятница каждого месяца. Инвесторам будут доступны контракты с... читать дальше

.

мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1198 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8526% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,47% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года на 23%, при этом его выручка немного снизилась. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 156,8 млн евро по сравнению с 127,2 млн евро... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 156,8 млн евро по сравнению с 127,2 млн евро... читать дальше

.

Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года, а также анонсировал сокращение штата с целью снижения расходов и увеличения рентабельности на фоне попыток поглощения со стороны итальянского UniCredit. Как сообщается... Как сообщается... читать дальше

.

Объем денежной базы в узком определении в России на 30 апреля составил 20 трлн 653,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 24 апреля денежная база в России равнялась 20 трлн 549,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,50%, или на 104,0... На 24 апреля денежная база в России равнялась 20 трлн 549,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,50%, или на 104,0... читать дальше

.