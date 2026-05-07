ЦБ РФ установил курс евро с 8 мая в размере 87,8897 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 87,8897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,03 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51142,710 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 205,465 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,46 коп. и составил 10,969 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9185 руб., максимальный - 11,007 руб. Была заключена 84191 сделка. Объем торгов составил 101484,66...

Российский фондовый рынок завершил торги в четверг разнонаправленными изменениями индикаторов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций снижением индекса IMOEX2 на 0,3%. Основная сессия на Мосбирже началась снижением индексов на ожиданиях соглашения о мире между... читать дальше

Совокупная стоимость 50 ведущих косметических брендов мира за год снизилась на 6% и составила $149,8 млрд, сообщается в исследовании Brand Finance Cosmetics 50 2026. Французские бренды продолжают доминировать в рейтинге, на их долю приходится 47% ($68,5 млрд) общего... читать дальше

Мировые "золотые" ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле 2026 года вернулись к закупкам после месяца оттока и прибавили $6,6 млрд, что соответствует 45,1 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC). На конец апреля объем золота в...

ПАО "Группа ЛСР" в 1-м квартале 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 6,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 696 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка подскочила в 2,7 раза - до 3,75 млрд рублей, себестоимость... читать дальше

Шведский производитель электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding в 1-м квартале увеличил чистый убыток в 2,3 раза из-за ценовой конкуренции и введенных США импортных пошлин, что нивелировало рост продаж. Чистый убыток в январе-марте составил $383 млн... читать дальше

Министерство юстиции США проверяет серию торговых операций на нефтяном рынке, совершенных в преддверии важных заявлений американского президента Дональда Трампа, а также главы МИД Ирана Аббаса Аракчи относительно войны на Ближнем Востоке, сообщает ABC News. Минюст... читать дальше

Доля Бразилии в общем объеме китайских инвестиций в 2025 году составила 10,9%, согласно данным Бразильско-китайского делового совета (CEBC). Страна заняла по этому показателю первое место, далее следуют США (6,8%) и Гайана (5,7%). Бразилия получила в прошлом... читать дальше

Нефть вечером теряет около 4% благодаря надеждам на прогресс в мирных переговорах США с Ираном. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 мск составила $97,29 за баррель, что на $3,98 (3,93%) ниже, чем на закрытие... читать дальше

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз поддержала позицию коллег по Федеральной резервной системе (ФРС), не согласившихся с формулировками в заявлении по итогам апрельского заседания ЦБ, указывающими на то, что следующим шагом регулятора будет... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,83 коп. и составил 10,9655 руб. Минимальный курс юаня составил 10,913 руб., максимальный - 11,005 руб. Было заключено 18408 сделок. Объем торгов составил 39790,6 млн...

ЦБ РФ с 8 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11292,4 (+223,29) руб./грамм; на серебро - 186,21 (+8,61) руб./грамм; на платину - 4812,63 (+38,46) руб./грамм; на палладий - 3675,45 (+16,22) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 87,8897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,03 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,6209 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 60,37 коп.

Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. зафиксировал чистый убыток в 1-м квартале 2026 года и резко понизил годовой прогноз, заявив, что война в Иране привела к спаду в отрасли, сопоставимому с рецессией. Компания приняла решение приостановить выплату... читать дальше

