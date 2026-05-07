Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5177,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3553,08 млрд руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 мая составили по Российской Федерации 5177,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4992,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5659,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5462,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 мая составили 3553,08 млрд руб. против 3622,0338199999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

