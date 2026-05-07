07 мая 2026 года 09:20
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5177,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3553,08 млрд руб.
7 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 мая составили по Российской Федерации 5177,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4992,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5659,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5462,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 мая составили 3553,08 млрд руб. против 3622,0338199999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
07 мая 2026 года 13:48
Французская энергетическая Engie (бывшая GDF Suez SA) сократила выручку на 11,6% в первом квартале и подтвердила годовой прогноз. Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 20,6 млрд евро по сравнению с 23,3 млрд евро за аналогичный период... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:39
Правительство Японии, вероятно, направило порядка 4,68 трлн иен ($30 млрд) на интервенции на валютном рынке с целью поддержки курса иены, показывают подсчеты Bloomberg, сделанные на основе данных о резервах ЦБ и прогнозов брокерских компаний. Данные не позволяют... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:30
Альфа-банк в результате оферты миноритариям лизинговой компании "Европлан" нарастил свою долю до 95,36% с учетом акций аффилированных лиц, говорится в сообщении "Европлана". В связи с преодолением отметки 95% банк в соответствии с требованиями законодательства направит... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:21
Южнокорейская Samsung Electronics прекращает продажи телевизоров и бытовой техники в Китае, пишет The Wall Street Journal. "Компания приложит все усилия для минимизации последствий этого решения для покупателей и рассматривает различные меры поддержки для... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,23 пункта (0,313%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2624,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2627,66 (-0,23%) пункта,... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:13
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в апреле 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась по сравнению с мартом на 1,5%, до 132,2 трлн рублей, после снижения в марте на 0,6%, сообщается на сайте ЦБ РФ. Ранее ЦБ пояснял сокращение денежной массы в марте сдвигом срока... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 79,7825 руб.
Минимальное значение за неделю (с 30 апреля по 7 мая) - 79,7825 руб. за доллар, максимальное значение - 80,334 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,07 руб. Это автоматическое сообщение.
.07 мая 2026 года 13:05
Никаких решений в РФ по поводу возможности продажи российских активов итальянского банка "Юникредит" пока не выносилось
В Кремле заявили, что никакого решения относительно возможности продажи российских активов итальянского банка "Юникредит" не принималось. На вопрос журналистов, разрешит ли президент РФ подобную сделку, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Действует... читать дальше
.07 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,25/79,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,25/79,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
.07 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 мая Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 89,01/94,03 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,01/94,03 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 100 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.07 мая 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 мая Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 75,94/79,78 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,94/79,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 39 коп., Cредний курс продажи упал...
.07 мая 2026 года 12:57
Национальный банк Молдавии в четверг резко повысил ставку рефинансирования - с 5% до 6,5% из-за ускорения инфляции на фоне ближневосточного кризиса, приведшего к росту стоимости энергоносителей. "Национальный банк принял это решение в связи с необходимостью... читать дальше
.07 мая 2026 года 12:49
РФ в 2025 году экспортировала вафли на сумму более $152 млн, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 11%, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении... читать дальше
.07 мая 2026 года 12:41
Государственный долг Эстонии в 2030 году может достичь 20 млрд евро (39% ВВП), удвоившись по сравнению с показателем 2025 года (10 млрд евро, или 24% ВВП), пишет президент Банка Эстонии Мадис Мюллер в своей статье на сайте центробанка. За последние 6 лет госдолг страны... читать дальше
.07 мая 2026 года 12:33
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются. Индекс Stoxx Europe 600 к 12:23 мск опустился на 0,16% - до 622,26 пункта. Британский FTSE 100 к 12:10 мск потерял 0,64%, германский DAX - 0,09%, итальянский FTSE MIB - 0,21%,... читать дальше
.07 мая 2026 года 12:25
Розничные продажи в еврозоне в марте 2026 года сократились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель сократился на 0,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше
