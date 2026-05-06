Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 мая

6 мая. FINMARKET.RU -РФ с 7 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11069,11 (-163,27) руб./грамм; на серебро - 177,6 (+0,43) руб./грамм; на платину - 4774,17 (-46,39) руб./грамм; на палладий - 3659,23 (-44,6) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51348,175 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 155,039 млрд руб., или на...

"Газпром нефть" находится в активной стадии сделки продажи своей доли в сербской NIS в адрес венгерской MOL, переговоров с другими покупателями не ведет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти". "Газпром нефть" находится в активной стадии подготовки сделки... "Газпром нефть" находится в активной стадии подготовки сделки... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,53 коп. и составил 10,9936 руб. Минимальный курс юаня составил 10,897 руб., максимальный - 11,089 руб. Было заключено 116870 сделок. Объем торгов составил 196478,53...

Потребительские цены на бензин в РФ с 28 апреля по 4 мая повысились на 0,1% относительно предыдущей недели после аналогичного увеличения с 21 по 27 апреля, роста на 0,2% с 14 по 20 апреля, на 0,09% с 7 по 13 апреля, на 0,17% с 31 марта по 6 апреля, на 0,27% с 24 по 30 марта 2026... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги в минусе под давлением упавшей нефти в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то же время росли внешние фондовые площадки и металлы. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии... читать дальше

Снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Недельная дефляция в... Недельная дефляция в... читать дальше

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране, при этом называет более высоким риск ускорения инфляции, чем риск ухудшения ситуации на рынке... читать дальше

Цена на драгметаллы растут в среду на положительных сигналах о процессе мирного урегулирования ближневосточного конфликта. К 18:18 мск котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 3,1%, до $4710 за унцию. Фьючерсы на серебро растут в цене на... читать дальше

ПАО "Интер РАО ЕЭС" увеличило долю подконтрольных акций ПАО "Саратовэнерго" с 83,54% до 84,26%, говорится в сообщении саратовской энергокомпании. "Саратовэнерго" опубликовало данные об изменении доли находящихся в косвенном распоряжении (напрямую и через дочерние... читать дальше

Фьючерсы на нефть по-прежнему торгуются с сильным понижением вечером в среду на заявлениях по Ближнему Востоку, однако котировки отступили от внутридневных минимумов. Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к... Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,92 коп. и составил 10,9838 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8945 руб., максимальный - 11,084 руб. Была заключена 14641 сделка. Объем торгов составил 29721,91...

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 мая, уменьшились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,29 млн... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 88,06 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,63 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 75,2246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,02 коп.

Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в среду благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам. Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению... читать дальше

