ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,3448 руб., курс евро - в размере 88,3463 руб.
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ЦБ: экономика РФ вышла из перегрева в 1-м квартале
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале 2026 года оценивается на уровне 0,5% в годовом выражении, экономика РФ полностью вышла из состояния перегрева в 1-м квартале или очень близка к этому, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному...
 
Механизм досудебного решения споров могут ввести в сфере ЖКХ
Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил обращение к вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину с предложением ввести механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ. Как пояснил Нилов "Российской...
 
Почти 20% банков в РФ стали убыточными
С начала года число убыточных банков в России увеличилось почти в 1,8 раза - если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60, следует из данных ЦБ. Это 19,7% участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях,...
 
06 мая 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,3448 руб., курс евро - в размере 88,3463 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 75,3448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,40 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 88,3463 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,12 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
07 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 мая снизилась на 0,40% и составила 51142,710 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51142,710 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 205,465 млрд руб., или на...
07 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,969 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,46 коп. и составил 10,969 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9185 руб., максимальный - 11,007 руб. Была заключена 84191 сделка. Объем торгов составил 101484,66...
07 мая 2026 года 19:02
Индекс МосБиржи снизился на 0,7%, индекс РТС подрос на 0,2%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг разнонаправленными изменениями индикаторов.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций снижением индекса IMOEX2 на 0,3%. Основная сессия на Мосбирже началась снижением индексов на ожиданиях соглашения о мире между...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:56
Стоимость ведущих косметических брендов мира за год снизилась на 6%
Совокупная стоимость 50 ведущих косметических брендов мира за год снизилась на 6% и составила $149,8 млрд, сообщается в исследовании Brand Finance Cosmetics 50 2026.

Французские бренды продолжают доминировать в рейтинге, на их долю приходится 47% ($68,5 млрд) общего...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:49
Объем золота в ETF в апреле вырос на 45 тонн
Мировые "золотые" ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле 2026 года вернулись к закупкам после месяца оттока и прибавили $6,6 млрд, что соответствует 45,1 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

На конец апреля объем золота в...
07 мая 2026 года 18:42
Чистая прибыль "Группы ЛСР" по РСБУ выросла в 1-м квартале в 7 раз, выручка - в 3 раза
ПАО "Группа ЛСР" в 1-м квартале 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 6,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 696 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка подскочила в 2,7 раза - до 3,75 млрд рублей, себестоимость...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:35
Квартальный чистый убыток Polestar вырос в 2,3 раза
Шведский производитель электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding в 1-м квартале увеличил чистый убыток в 2,3 раза из-за ценовой конкуренции и введенных США импортных пошлин, что нивелировало рост продаж.

Чистый убыток в январе-марте составил $383 млн...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:27
Минюст США проверяет серию сделок с нефтью, совершенных перед важными заявлениями Трампа и Аракчи
Министерство юстиции США проверяет серию торговых операций на нефтяном рынке, совершенных в преддверии важных заявлений американского президента Дональда Трампа, а также главы МИД Ирана Аббаса Аракчи относительно войны на Ближнем Востоке, сообщает ABC News.

Минюст...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:20
Бразилия стала крупнейшим направлением инвестиций Китая в 2025 году
Доля Бразилии в общем объеме китайских инвестиций в 2025 году составила 10,9%, согласно данным Бразильско-китайского делового совета (CEBC).

Страна заняла по этому показателю первое место, далее следуют США (6,8%) и Гайана (5,7%).

Бразилия получила в прошлом...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:12
Нефтяные цены теряют около 4%
Нефть вечером теряет около 4% благодаря надеждам на прогресс в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 мск составила $97,29 за баррель, что на $3,98 (3,93%) ниже, чем на закрытие...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:07
Глава ФРБ Бостона: ставка ФРС останется на текущем уровне дольше, чем предполагалось
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз поддержала позицию коллег по Федеральной резервной системе (ФРС), не согласившихся с формулировками в заявлении по итогам апрельского заседания ЦБ, указывающими на то, что следующим шагом регулятора будет...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9655 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,83 коп. и составил 10,9655 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,913 руб., максимальный - 11,005 руб. Было заключено 18408 сделок. Объем торгов составил 39790,6 млн...
07 мая 2026 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 мая
ЦБ РФ с 8 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11292,4 (+223,29) руб./грамм; на серебро - 186,21 (+8,61) руб./грамм; на платину - 4812,63 (+38,46) руб./грамм; на палладий - 3675,45 (+16,22) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
07 мая 2026 года 17:55
ЦБ РФ установил курс евро с 8 мая в размере 87,8897 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 87,8897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,03 коп.

Это автоматическое сообщение.
07 мая 2026 года 17:55
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 мая в размере 74,6209 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,6209 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 60,37 коп.

Это автоматическое сообщение.
07 мая 2026 года 17:54
В 1-м квартале чистый убыток Whirlpool составил $85 млн по сравнению с чистой прибылью в $71 мл годом ране,
Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. зафиксировал чистый убыток в 1-м квартале 2026 года и резко понизил годовой прогноз, заявив, что война в Иране привела к спаду в отрасли, сопоставимому с рецессией.

Компания приняла решение приостановить выплату...    читать дальше
