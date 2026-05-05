05 мая 2026 года 17:50
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 мая в размере 75,3448 руб.
5 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 75,3448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,40 коп. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
05 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 мая снизилась на 0,13% и составила 51193,136 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51193,136 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,665 млрд руб., или на...
.05 мая 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,31 коп. и составил 11,0289 руб. Минимальный курс юаня составил 10,983 руб., максимальный - 11,07 руб. Было заключено 62266 сделок. Объем торгов составил 81475,41 млн...
.05 мая 2026 года 19:03
Российский рынок акций к вечеру во вторник восстановился после затяжного снижения на фоне геополитической напряженности, негативных сигналов с мировых фондовых площадок и просевшей нефти. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:59
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин провел серию встреч с руководством республики Южный Судан, в ходе которых обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, сообщило Минэнерго РФ. В переговорах приняли участие старший... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:57
Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро", а также деньги и недвижимость его основателя Мошковича
Хамовнический суд Москвы во вторник удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. "Ходатайство... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:49
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень случаев, при которых расчеты в РФ могут осуществляться без применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Документ (N1219114-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Законопроект... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:41
Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник на фоне надежд на то, что режим перемирия на Ближнем Востоке будет соблюдаться, а движение судов через Ормузский пролив постепенно восстанавливаться. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:40
Общий объем инвестиций в развитие площадок в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Москве оценивается в 23,5 трлн рублей, а количество проектов с начала программы достигло 421, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:28
Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, в котором предлагается снизить размер субсидирования льготных кредитов до 50% ключевой ставки ЦБ РФ. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru. В настоящее время ряд приоритетных направлений развития АПК получает кредиты,... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:20
Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек, по данным... читать дальше
.05 мая 2026 года 18:08
Американский производитель промышленных автоматизированных систем Rockwell Automation во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, а также повысил годовые прогнозы, что привело к активному росту акций компании. Как сообщается в отчетности компании,... читать дальше
.05 мая 2026 года 17:54
Взлет цен на нефть и газ в результате войны в Иране должен послужить для Европы сигналом о необходимости снизить зависимость от импорта энергоносителей, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Сейчас европейские страны обеспечивают порядка... читать дальше
.05 мая 2026 года 17:54
ЦБ РФ с 6 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11232,38 (-14,01) руб./грамм; на серебро - 177,17 (-0,22) руб./грамм; на платину - 4820,56 (-6,01) руб./грамм; на палладий - 3703,83 (-4,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.05 мая 2026 года 17:50
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 88,3463 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,12 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 мая 2026 года 17:50
.05 мая 2026 года 17:42
Чистая прибыль АО "Холдинговая компания "Новотранс" по РСБУ снизилась в I квартале 2026 г. в 11,6 раза и составила 162,8 млн руб. против 1,9 млрд руб. за аналогичный период 2025 г., сказано в бухгалтерском отчете компании. Выручка "Новотранса" сократилась в... читать дальше
