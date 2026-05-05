Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5950,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3518,77 млрд руб.

5 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 мая составили по Российской Федерации 5950,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5743,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6074,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5806,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 мая составили 3518,77 млрд руб. против 3440,64932 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

