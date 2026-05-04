Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 мая

4 мая. FINMARKET.RU -РФ с 5 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11246,39 (+371,11) руб./грамм; на серебро - 177,39 (+2,38) руб./грамм; на платину - 4826,57 (+250,01) руб./грамм; на палладий - 3708,45 (+250,18) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51259,800 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 538,170 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,19 коп. и составил 11,032 руб. Минимальный курс юаня составил 10,97 руб., максимальный - 11,079 руб. Было заключено 62728 сделок. Объем торгов составил 92507,59 млн...

Российский рынок акций завершил торги в минусе в условиях геополитической напряженности, несмотря на дорожающую нефть. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,1%,...

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По...

Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд: в 2026 году она упала на 7% после снижения на 1% годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. В итоге сейчас она составляет $575,4 млрд, по расчетам... читать дальше

Временные ограничения в работе мобильного интернета и смс могут быть введены в Москве и Подмосковье в ближайшие дни, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, предупредили в МТС. "В период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая в...

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов и ассоциаций представить до 1 сентября предложения по обновлению государственных образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Перечень...

ПАО "Самараэнерго" в 2025 году получило 1,89 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 11,6% меньше по сравнению с показателем 2024 года, сообщается в отчетности компании. Выручка увеличилась на 10,6%, до 52,6 млрд рублей, себестоимость продаж - на 11,9%, до 29,5 млрд...

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года увеличился на 36%, до 197,8 трлн рублей со 145,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с мартом 2026 года объем торгов сократился на 5%, с 208,3 трлн...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 88,2651 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,78 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 75,4388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,74 коп.

Австралийский National Australia Bank (NAB) по итогам финансового полугодия, которое завершилось в марте, сократил чистую прибыль на 19% - до 2,75 млрд австралийских долларов ($2 млрд), сообщается в отчетности. Денежный доход (показатель, не учитывающий неосновные...

Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в понедельник. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в...

ПАО "Самараэнерго" в январе-марте 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в полтора раза - до 714,08 млн рублей по сравнению с 461,1 млн руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 11,5% - до 15,3 млрд рублей, валовая...

мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1194 на 9 млрд 765,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал...

