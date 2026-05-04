.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 мая
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Минэкономики предложило меры по повышению эффективности ОЭЗ
Власти продолжают донастройку механизма особых экономических зон (ОЭЗ) — Минэкономики представило правительству предложения по повышению эффективности его работы, пишет "Коммерсант". Главные инициативы — пересмотр правил создания и расширения ОЭЗ,...
 
Бизнес пожаловался на падение потребительского спроса
Снижение спроса на продукцию или услуги стало главным ограничением для бизнеса в I квартале 2026 г., следует из ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на результаты которого ссылаются «Ведомости»....
 
Пенсия россиян превысила бы 30 тыс. без заморозки накоплений
Если бы пенсионные накопления не заморозили в 2014 году, доход россиян, вышедших на отдых, сегодня был бы заметно выше. Для тех, кто официально работал с 2002 года, прибавка могла бы достигать 30% к нынешним 25 тыс. (средняя страховая пенсия),...
 
04 мая 2026 года 17:46

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 мая

 0  
4 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11246,39 (+371,11) руб./грамм; на серебро - 177,39 (+2,38) руб./грамм; на платину - 4826,57 (+250,01) руб./грамм; на палладий - 3708,45 (+250,18) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 мая 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 мая снизилась на 1,04% и составила 51259,800 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51259,800 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 538,170 млрд руб., или на...
.
04 мая 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,032 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,19 коп. и составил 11,032 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,97 руб., максимальный - 11,079 руб. Было заключено 62728 сделок. Объем торгов составил 92507,59 млн...
.
04 мая 2026 года 19:05
Российский рынок акций снизился на 1,4-2,2%
Российский рынок акций завершил торги в минусе в условиях геополитической напряженности, несмотря на дорожающую нефть.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,1%,...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:59
Цены на нефть усилили рост, Brent торгуется выше $114 за баррель
Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:54
Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира снижается по итогам второго года подряд
Стоимость брендов ведущих автомобильных компаний мира сократилась по итогам второго года подряд: в 2026 году она упала на 7% после снижения на 1% годом ранее, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance. В итоге сейчас она составляет $575,4 млрд, по расчетам...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:45
"МТС" предупреждает о временных ограничениях мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая
Временные ограничения в работе мобильного интернета и смс могут быть введены в Москве и Подмосковье в ближайшие дни, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, предупредили в МТС.

"В период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая в...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:37
Путин поручил правительству обновить государственные образовательные стандарты с учетом внедрения технологий ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов и ассоциаций представить до 1 сентября предложения по обновлению государственных образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта.

Перечень...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:27
Чистая прибыль "Самараэнерго" по МСФО в 2025 году сократилась на 12%
ПАО "Самараэнерго" в 2025 году получило 1,89 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 11,6% меньше по сравнению с показателем 2024 года, сообщается в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 10,6%, до 52,6 млрд рублей, себестоимость продаж - на 11,9%, до 29,5 млрд...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 18:19
"Московская биржа" увеличила объем торгов в апреле на 36% в годовом выражении
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года увеличился на 36%, до 197,8 трлн рублей со 145,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с мартом 2026 года объем торгов сократился на 5%, с 208,3 трлн...
.
04 мая 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 мая
ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11246,39 (+371,11) руб./грамм; на серебро - 177,39 (+2,38) руб./грамм; на платину - 4826,57 (+250,01) руб./грамм; на палладий - 3708,45 (+250,18) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
04 мая 2026 года 17:42
ЦБ РФ установил курс евро с 5 мая в размере 88,2651 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 88,2651 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,78 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
04 мая 2026 года 17:42
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 мая в размере 75,4388 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 75,4388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,74 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
04 мая 2026 года 17:34
Полугодовая прибыль National Australia Bank сократилась на 19%
Австралийский National Australia Bank (NAB) по итогам финансового полугодия, которое завершилось в марте, сократил чистую прибыль на 19% - до 2,75 млрд австралийских долларов ($2 млрд), сообщается в отчетности.

Денежный доход (показатель, не учитывающий неосновные...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 17:26
Американские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно в начале торгов
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в понедельник.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 17:09
Чистая прибыль "Самараэнерго" по РСБУ в 1-м квартале выросла в 1,5 раза
ПАО "Самараэнерго" в январе-марте 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в полтора раза - до 714,08 млн рублей по сравнению с 461,1 млн руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 11,5% - до 15,3 млрд рублей, валовая...    читать дальше
.
04 мая 2026 года 17:03
ВТБ разместил 9,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1194 на 9,8 млрд рублей
мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-1194 на 9 млрд 765,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.