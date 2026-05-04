Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6074,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3440,65 млрд руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 мая составили по Российской Федерации 6074,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5806,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6456,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6172,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 мая составили 3440,65 млрд руб. против 3482,60603 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

