30 апреля 2026 года 09:13
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6456,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3482,61 млрд руб.
30 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 апреля составили по Российской Федерации 6456,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6172,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6596,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6416,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 апреля составили 3482,61 млрд руб. против 3495,9813599999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
30 апреля 2026 года 12:24
Группа "ЮТэйр" в 2025 году получила 2,52 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 7 млрд рублей чистого убытка за 2024 год, говорится в отчете группы. Выручка выросла на 7%, до 121,3 млрд рублей. В том числе выручка от пассажирских перевозок и вертолетных работ... читать дальше
30 апреля 2026 года 12:18
Потребительские цены в еврозоне в апреле 2026 года увеличились на 3,0% в годовом выражении, сообщило статистическое управление Европейского союза (Евростат). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 2,6%. Консенсус-прогноз... читать дальше
30 апреля 2026 года 12:13
Головная компания "Газпрома" получила в 1-м квартале 148 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ после чистого убытка 18 млрд руб. годом ранее
По итогам 1-го квартала головная компания ПАО "Газпром" получила чистую прибыль в 147,546 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в 18,124 млрд рублей за январь-март 2025 года, сообщил эмитент. Выручка составила 1,794 трлн рублей после 1,802 трлн рублей годом... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:59
Российские власти приняли решение не продлять действие моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:52
Чистый убыток ПАО "НЛМК" по РСБУ вырос в 1-м квартале 2026 года в 4,8 раза - до 5,938 млрд рублей по сравнению с убытком 1,234 млрд рублей годом ранее. Выручка опустилась на 11%, до 145,571 млрд рублей, говорится в отчетности компании, которая не является... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:46
ВТБ разместит 30 апреля однодневные бонды серии КС-4-1193 на 100 млрд руб. по цене 99,8493% от номинала
0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1193 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8493% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 13,77%... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:45
В 1-м квартале чистый убыток "ЮТэйр" по РСБУ составил 3,52 млрд руб. против 634 млн руб. чистой прибыли годом ранее
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-марте текущего года получило 3,52 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 634 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 1%, составив 17,05 млрд рублей. Себестоимость продаж при... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:38
По итогам 1-го квартала операционная выручка германского автоконцерна Volkswagen (VW) сократилась на 14,3%, выручка - на 2,5%. Как говорится в пресс-релизе VW, операционная прибыль в минувшем квартале составила 2,46 млрд евро по сравнению с 2,87 млрд евро за... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:31
Объем ВВП Германии в 1-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило Федеральное статагентство, представившее предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:24
Чистая прибыль Samsung Electronics в 1-м квартале увеличилась в 5,7 раза, до рекордных 47,2 трлн вон
Южнокорейский производитель чипов и потребительской электроники Samsung Electronics в первом квартале увеличил чистую прибыль более чем в 5,7 раза, до рекорда, при этом показатель значительно превзошел ожидания рынка. Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:17
Безработица в Германии в апреле составила 6,4% и осталась на уровне предыдущего месяца, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. При этом показатель за март был пересмотрен с повышением - ранее сообщалось, что безработица в прошлом месяце составила... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:10
Разрешения на строительство и реконструкцию более 130 объектов недвижимости выдали в столице с начала текущего года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. "Всего с начала года комитет оформил 131 разрешение на строительство почти 2,4 млн кв.м недвижимости, включая... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:05
Объем денежной базы в узком определении в России на 24 апреля составил 20 трлн 549,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 17 апреля денежная база в России равнялась 20 трлн 517,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,15%, или на 31,5 млрд... читать дальше
30 апреля 2026 года 11:02
Экспорт электроэнергии из РФ в 1-м квартале 2026 г. вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,12 млрд кВт.ч, сообщила "Интер РАО". Импорт электроэнергии в РФ снизился на 3,7%, до 0,52 млрд кВт.ч Большая часть экспортных поставок в отчетном... читать дальше
30 апреля 2026 года 10:48
Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) по итогам 2025 года увеличила EBITDA на 24%, до 42,6 млрд рублей. Выручка, согласно отчетности компании по МСФО, выросла на 43%, до 108,8 млрд рублей, на фоне положительной динамики цен на золото и роста производства на... читать дальше
30 апреля 2026 года 10:48
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 1-м квартале составила 0,4 млрд руб., производство электроэнергии снизилось на 2,1%
Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 1-м квартале 2026 г. составила 0,4 млрд руб. против чистого убытка 0,3 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка составила 18,5 млрд руб. (+34,9%). Выручка от экспорта электроэнергии увеличилась на 43,3%, до... читать дальше
