Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6596,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3495,98 млрд руб.

29 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 апреля составили по Российской Федерации 6596,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6416,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5771,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5583,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 апреля составили 3495,98 млрд руб. против 3440,46312 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

