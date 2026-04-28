Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5771,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3440,46 млрд руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 апреля составили по Российской Федерации 5771,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5583,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5481,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5317,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 апреля составили 3440,46 млрд руб. против 3580,19077 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.